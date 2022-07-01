AK Parti İl Başkanı İba, çiğ süt ve sürü büyütme desteklerinin hesaplara aktarılacağını açıkladı - Son Dakika
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AK Parti İl Başkanı İba, çiğ süt ve sürü büyütme desteklerinin hesaplara aktarılacağını açıkladı

01.07.2022 15:05
AK Parti İl Başkanı İba, çiğ süt ve sürü büyütme desteklerinin hesaplara aktarılacağını açıkladı

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 2022 Ocak-Şubat Dönemi Çiğ Süt Destekleme Ödemesi ve 2021 Sürü Büyütme ve Yenileme Destekleme Ödemesi'nin bugün üretici hesaplarına tek seferde yatırılacağını bildirdi.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 2022 Ocak-Şubat Dönemi Çiğ Süt Destekleme Ödemesi ve 2021 Sürü Büyütme ve Yenileme Destekleme Ödemesi'nin bugün üretici hesaplarına tek seferde yatırılacağını bildirdi.

İba, yaptığı yazılı açıklamada, çiğ süt destekleme ödemelerinden Edirne'de 7 bin 768 üreticinin faydalandığını, üreticilere 28 bin 933 ton süt için 5 milyon 521 bin liralık destek verileceğini belirtti.

İba, sürü büyütme ve yenileme desteklerinden bin 317 yetiştiricinin faydalandığını kaydetti.

Destekleme kapsamında 29 bin 478 küçükbaş hayvan için 3 milyon 684 bin 750 lira ödeme yapılacağını aktaran İba, desteklerin üreticilere hayırlı olmasını diledi.

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Kaynak: AA

AK Parti, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti İl Başkanı İba, çiğ süt ve sürü büyütme desteklerinin hesaplara aktarılacağını açıkladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: AK Parti İl Başkanı İba, çiğ süt ve sürü büyütme desteklerinin hesaplara aktarılacağını açıkladı - Son Dakika
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