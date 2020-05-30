AK Parti İl Başkanı İba:

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Lalapaşa ilçesine bağlı Çömlekakpınar köyü çiftçilerinin, 20 yıldır beklediği sulu tarım projesine kavuştuğunu bildirdi.

İl Başkanı İba, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve yetkililer, köyde projeye ilişkin incelemede bulundu.

İba, yaptığı açıklamada, projeyle bin 700 dekar arazide daha sulu tarıma geçildiğini belirtti.

Köylülerin yıllardır hasretini çektiği sulu tarıma kavuşmuş olmanın sevincini yaşadığını aktaran İba, şunları kaydetti:

"Sulu tarıma geçilmesini sağlayan projede yer altı sulama sistemi kullanılıyor. Projede 5 kuyu bulunuyor. Kuyulardan su çekebilmek için elektrikli pompa sistemi kullanılıyor. Ayrıca tarlaların başında vanalar bulunuyor. Çömlekakpınar köyünde bu yıl başlayan sulu tarım, üreticilerin umudu oldu. Çiftçilerin gelirlerini arttıracak olan sulu tarım projesi, hayvancılık bakımından da rağbet görüyor."

İba, şu ifadeleri kullandı:

"Sulu tarım projesi hayvancılık yapanların yanı sıra, ürün çeşitliliğini de arttırıyor. Senede tarlasından ancak bir sefer ürün alabilen bölge çiftçimiz, artık tarlasından senede iki kez ürün alabiliyor. Çiftçilerimize ve ülkemizin ekonomisine katkısı büyük olan Çömlekakpınar Yeraltı Sulama Tesisi Projesi'nde emeği geçen, geçmiş dönem AK Parti Edirne Milletvekili Rafet Sezen'e verdiği destekten dolayı teşekkür ederim."