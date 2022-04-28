AK Parti İl Başkanı İba, Edirne İşitme Engelliler Spor Kulübü üyeleriyle bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti İl Başkanı İba, Edirne İşitme Engelliler Spor Kulübü üyeleriyle bir araya geldi

28.04.2022 14:32
AK Parti İl Başkanı İba, Edirne İşitme Engelliler Spor Kulübü üyeleriyle bir araya geldi

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Edirne İşitme Engelliler Spor Kulübü üyeleriyle iftarda bir araya geldi.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Edirne İşitme Engelliler Spor Kulübü üyeleriyle iftarda bir araya geldi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Belgin İba, Edirne İşitme Engelliler Spor Kulübü üyeleri ve aileleriyle Üç Şerefeli Cami avlusunda düzenlenen iftarda buluştu.

Kulüp Başkanı Mustafa Şimşek'e verdiği iftar sözünü tutmanın mutluluğunu yaşadığını belirten İba, "Engeller aşmak içindir. Bizim gönül köprülerimizde engel bulunmaz. Bugün de işitme engelli kardeşlerimizle ve değerli aileleriyle yine gönül sofralarımızdan birini kurduk. Onlarla olmanın mutluluğunu yaşadık. İftar sonrası kendileriyle işaret ve gönül diliyle sohbetler ettik. Engeller kalpten köprülerle aşılır." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Son dakika haber... AK Parti'li Sürekli, sağlık çalışanları ve şehit aileleriyle bir araya geldi Son dakika haber... AK Parti'li Sürekli, sağlık çalışanları ve şehit aileleriyle bir araya geldi Başkan Büyükkılıç Kadir Gecesi'nin bereketini vatandaşlarla yaşadı Başkan Büyükkılıç Kadir Gecesi'nin bereketini vatandaşlarla yaşadı

AK Parti, Edirne, İftar, Cami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti İl Başkanı İba, Edirne İşitme Engelliler Spor Kulübü üyeleriyle bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika
14:30 Pitbull saldırısına uğrayan Minik Asiye'nin davasındaki 4 sanığa tahliye kararı
14:25 Bahçesindeki çalıları yakmak isteyen adam, yanlışlıkla kendi evini yakıp kül etti!
14:17 Erdoğan'dan önemli görüşme! Putin, Rus pilotun takas süreci için teşekkür etti
14:16 DEVA'nın seçim kararını "çok zekice bulan" MHP lideri Bahçeli'den "kavga edeceğim" diyen CHP Lideri'ne yanıt: Bizde 53 yıllık kavga tecrübesi var
14:11 Manisa'da sezonun ilk kirazı kilosu 700 TL'den alıcı buldu!
14:02 Alpler'de yapılan kazı bilim insanlarını heyecanlandırdı! Dünyanın en büyük canlısı olduğu düşünülüyor
13:59 Trabzonspor 1 puan alırsa şampiyon olacak! Biletleri ise karaborsada 30 bin liraya satılıyor
13:58 Nisa bebeği sokağa terk eden anne mahkemede konuştu: Bebeği bıraktığımda sağlıklıydı
13:50 Şarkıcı Yeliz'den Gülşen'in kıyafetini ağır bir dille eleştiren Işın Karaca'ya sert sözler: Bu hadsizce bir söylem
13:29 3 üniversite bitirmesine rağmen, çobanlık yapıyor: Hakkımızı kim yiyorsa helal etmiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 14:43:20. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti İl Başkanı İba, Edirne İşitme Engelliler Spor Kulübü üyeleriyle bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement