AK Parti İl Başkanı İba, Edirne İşitme Engelliler Spor Kulübü üyeleriyle bir araya geldi - Son Dakika

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Edirne İşitme Engelliler Spor Kulübü üyeleriyle iftarda bir araya geldi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Belgin İba, Edirne İşitme Engelliler Spor Kulübü üyeleri ve aileleriyle Üç Şerefeli Cami avlusunda düzenlenen iftarda buluştu.

Kulüp Başkanı Mustafa Şimşek'e verdiği iftar sözünü tutmanın mutluluğunu yaşadığını belirten İba, "Engeller aşmak içindir. Bizim gönül köprülerimizde engel bulunmaz. Bugün de işitme engelli kardeşlerimizle ve değerli aileleriyle yine gönül sofralarımızdan birini kurduk. Onlarla olmanın mutluluğunu yaşadık. İftar sonrası kendileriyle işaret ve gönül diliyle sohbetler ettik. Engeller kalpten köprülerle aşılır." ifadelerini kullandı.