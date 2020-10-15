AK Parti İl Başkanı İba: "Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Edirne'ye 242 milyon liralık destek... - Son Dakika

AK Parti İl Başkanı İba: "Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Edirne'ye 242 milyon liralık destek...

15.10.2020 17:59
AK Parti İl Başkanı İba:

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, AK Parti iktidarları döneminde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Edirne'ye 242 milyon liralık destek ve yatırım yapıldığını bildirdi.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, AK Parti iktidarları döneminde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Edirne'ye 242 milyon liralık destek ve yatırım yapıldığını bildirdi.

İba, yaptığı yazılı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Edirne'ye önemli yatırımlar yaptığını belirtti.

Yurtlarda kalan öğrencilerin sorunlarını çözmek ve yatak sayısını artırmak amacıyla projelerin hayata geçirildiğini aktaran İba, "Öğrenci şehri Edirnemiz'de toplamda 6 bin 690 kişilik, 8 yeni yurt binası yapıp hizmete soktuk. Sadece yurt yapmakla kalmayarak gençlerimize, ailelerine yük olmadan üniversite eğitimlerini tamamlayabilmeleri için her türlü desteği verdik. Yıllarca protestolara konu olan üniversite harçlarını AK Parti olarak biz kaldırdık." ifadelerini kullandı.

-"Çok sayıda spor tesisi açıldı"

Kent genelinde çok sayıda tesis ve merkezin hizmete açıldığını vurgulayan İba, şunları kaydetti:

"3 gençlik merkezi, 4 spor salonu, 7 sentetik saha, 2 yüzme havuzu, 6 soyunma odası, 2 tenis kortu, 1 atletizm saha, 1 güreş eğitim merkezi, 1 havuz idari binası olmakla birlikte spor kulüplerimiz ve vatandaşlarımız için 27 yeni bina ve tesisi hizmete açtık.

Edirnemiz'in spor alanında en büyük projesinin birinci etabı olan, ülkemizin en büyük olimpik yüzme havuzu tesisi Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından hizmete açıldı. AK Parti, 2023 yılı vizyon projeleri noktasında Gençlik ve Spor Bakanlığımızca Edirne ilimize daha çok hizmetlerde bulunacağız. İlimize 1 kapalı spor salonu ve 1 stadyum kazandıracağız. Gençlerimizi spora teşvik ederek 2002 yılında lisanlı sporcu sayısı 2 bin 712 iken, 2020 yılında lisanslı sporcu sayısını 32 bin 512'ye çıkarttık."

-Belediyeyi eleştirdi

İl Başkanı İba, Edirne Belediyesi'nin kentin sorunlarına çözüm bulamadığını iddia ederek, yaşanan duruma üzüldüklerini dile getirdi.

Edirne'nin trafik ve otopark gibi sorunları olduğunu savunan İba, şöyle devam etti:

"Edirne'nin tuvalet sorununu bile çözemediniz. En ufak bir yağmurda 'kentimizin sokakları çamur, çukur içinde kalacak mı, evimizi su basacak mı?' diye endişe ediyoruz. Edirne Belediyesi'ne ait, Buçuktepe'nin hemen altında bulunan ve yıllar önce inşaatına başlanan Atatürk Kültür Merkezi - Belediye Konservatuarı'nın hala kaba inşaat olduğunu görüyoruz.

Dile kolay bunca yıldır kaba inşaatın yüzde kaçı yapıldı? Yılan hikayesine dönen kültür merkezi inşaatı hiç inanmamamıza rağmen bugün bitse, yarın hizmete açılsa bile aradan geçen yılların hesabını vergisini ödeyen vatandaşımıza nasıl vereceksiniz? Yoksa 2024 yılında yine seçim vaadi olarak mı vereceksiniz? Halkın ödediği vergiler ile eski terminal arazisine yaptığınız belediye hizmet binasını yıktınız. Bunun hesabını Edirne halkına verdiniz mi?"

- "Uzunköprü Atıksu Arıtma Tesisi işletilmemektedir"

Uzunköprü Atıksu Arıtma Tesisi işletilemediğini iddia eden İba, "Söylediğimizin dimdik arkasındayız. Yine söylüyoruz AK Parti hükümetimiz tarafından yapılıp ve hizmete alınıp, CHP'li Uzunköprü Belediyesi'ne devredilen Uzunköprü Atıksu Arıtma Tesisi işletilmemektedir." diye kaydetti.

Uzunköprü'de halen evsel atık suları ve lağım sularının büyük bölümünün Ergene Nehri'ne arıtılmadan direkt bırakıldığını ileri süren İba, "Siz ne Edirnemiz'i ne de Uzunköprümüz'ü yönetemeyeceksiniz." dedi.

Açıklamada, dün gönderilen bültende Edirne Orman İşletme Müdürlüğü'nün isminin sehven hatalı yazıldığına da dikkat çekildi.

Uzunköprü, AK Parti, Yatırım, Edirne, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti İl Başkanı İba: 'Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Edirne'ye 242 milyon liralık destek... - Son Dakika

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ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti İl Başkanı İba: "Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Edirne'ye 242 milyon liralık destek... - Son Dakika
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