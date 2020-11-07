AK Parti İl Başkanı İba, gölet yapım sahasını inceledi - Son Dakika

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve beraberindekiler, Lalapaşa ilçesindeki Doğanköy ve Büyünlü göletlerinin yapım sahasında incelemelerde bulundu.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Başkanı İba'ya, DSİ 11. Bölge Müdürü Erdinç Kuran, İl Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Lalapaşa İlçe Başkanı Erhan Ayyıldız, Lalapaşa Belediye Başkanı İsmail Arslan, İl Genel Meclis Üyesi Secaattin Uyur eşlik etti.

İba, inşaatı devam eden gölet hakkında Kuran'dan bilgi aldı.

Göletin 2022'de tamamlanmasının hedeflendiğini aktaran İba, "Gölet kil çekirdekli kaya dolgu tipinde 1,830 milyon metreküp depolama hacmine ve 34,10 metre temelden yüksekliğe sahip olup toplam 3.920 dekar tarım arazisinin sulanması sağlayacak. Gölet inşa projesi ile 392 kişilik istihdam ve yılda 3 milyon 136 bin lira zirai gelir artışı sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Doğanköy köyünü ziyaret eden heyet göletteki çalışmaları da inceledi.

İba, göletin zirai gelire katkı sağlayacağını belirterek, "2022'de tamamlanması hedeflenen Doğanköy Göleti 1,600 milyon metreküp su depolama hacmine ve 31,50 metre temelden yüksekliğe sahip olup, toplam 3.860 dekar tarım arazisinin sulanması sağlayacak. Projeyle 386 kişilik istihdam ve yılda 3 milyon 88 bin lira zirai gelir artışı sağlanacak. Göletler tamamlandığında bölgedeki tarımsal faaliyetler ve hayvancılık artacak. Bunun yanı sıra ürün verimi ve çeşitliliği sağlanacak, yem maliyetleri ise düşecek." diye konuştu.