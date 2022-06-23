AK Parti İl Başkanı İba, göreve atanan Uzunköprü ve Meriç ilçe başkanlarını ziyaret etti

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, göreve atanan partisinin Uzunköprü İlçe Başkanı Önder Kuruşar ile Meriç İlçe Başkanı İbrahim Bilgiç'i ziyaret etti.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuruşar ve Bilgiç için ilçe başkanlıklarında tanıtım toplantıları düzenlendi.

İl Başkanı Belgin İba, Uzunköprü İlçe Başkanlığında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Kuruşar'a görevinde başarı diledi.

Uzunköprülülerin hak ettikleri hizmete, kavuşamadığını gördüklerini dile getiren İba, "Uzunköprü'nün hizmetin en iyisine layık olduğunu biliyor ve bunun için çalışıyoruz. İlçemizde bir bayrak devri gerçekleştirdik. AK Parti'nin üstün hizmet anlayışını temsil etmek üzere teşkilat başkanımız tarafından Uzunköprü İlçe Başkanı olarak görevlendirilmiş Önder Kuruşar Başkanımızı ziyarete geldik. Önder başkanımıza, ilçe teşkilatımızda gerçekleştireceği hizmetler ve çalışmalarda her zaman sonsuz destek olacağız." ifadelerini kullandı.

İba konuşmasının ardından Kuruşar'a mazbatasını verdi.

Daha sonra Meriç İlçe Başkanlığına atanan İbrahim Bilgiç'i ziyaret eden İba, Bilgiç'e görevinde başarı dileyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İba, görevi devreden ilçe başkanları Kadir Bilgin ve Mustafa Mete'ye de çalışmaları için teşekkür ederek plaket verdi.