Üye Girişi
AK Parti İl Başkanı İba, İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör'ü ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti İl Başkanı İba, İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör'ü ziyaret etti

04.02.2022 16:20
AK Parti İl Başkanı İba, İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör'ü ziyaret etti

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör'ü ziyaret etti.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör'ü ziyaret etti.

İba, 19 düzensiz göçmenin Yunanistan tarafından geri itildikten sonra donarak öldüğü İpsala'da incelemelerde bulundu.

Daha sonra Kaymakam Ekrem Güngör'ü ziyaret ederek bilgi alan İba, sınırda insanlık dramının yaşandığını söyledi.

Yunan askerlerinin artık alışkanlık haline getirdiği bu korkunç muameleye karşılık Türk insanının gereken vicdani sorumluluğunu yerine getirdiğini ifade eden İba, "Ancak bu sefer ne yazık ki Yunan zulmüne uğrayan bu göçmenler, çok soğuk hava koşullarında, Türk insanına ulaşacak kadar yol kat edemeden canlarını teslim ettiler. Nerden baksanız vicdanların donduğu, insaf ve insanlığın tükendiği, kanımızı donduran bu olayda vefat eden göçmenlere Yüce Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

Ziyarette AK Parti Edirne İl Yönetim Kurulu üyeleri, İpsala İlçe Başkanı Hakan İlkdoğmuş, AK Parti Edirne İl Genel Meclisi Grup Başkanı Nedret Akbulut, İpsala İlçe Kadın Kolları Başkanı Tülay Ar ve İpsala İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mahmut Tekin de yer aldı.

YORUMLAR
500

Hisarcık, AK Parti, Edirne, İpsala, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti İl Başkanı İba, İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör'ü ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:15 Fatma Girik'in bakıcısından gündem olacak iddialar! Anlatırken gözyaşlarını tutamadı
16:14 Bakan Nebati'nin değerlendirmesine karşı çıkan biri var: Enflasyonun düşmesi için bir sebep yok
16:10 Yolcu otobüsü, tır ve kamyonun karıştığı kazada 15 kişi yaralandı
16:05 Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım: Bir adım geri çekilmem
15:50 78 PCR testi pozitif çıkan adam sonunda isyan etti! 14 aydır karantinada!
15:46 Meclis'te burs polemiği! Ağbaba: Haram yediniz! Kavakçı: Usulsüzlük yok!
15:31 Adalet Bakanlığı'na 12 bin 933 personel alınacak!
15:25 Kırmızı Oda'da bu akşam neler olacak? Sadi, geçmişi ile yüzleşirken kimden hesap soracak?
15:21 AK Partili Fatih Şahin'in Mansur Yavaş videosu gündem oldu: Ankaralılar su ihtiyacını kar eriterek karşıladı
15:20 Koronavirüs haritasını şaşkınlıkla yorumlayan spiker: Böyle bir rakam görmedik
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 16:26:16. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti İl Başkanı İba, İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör'ü ziyaret etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement