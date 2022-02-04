AK Parti İl Başkanı İba, İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör'ü ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör'ü ziyaret etti.

İba, 19 düzensiz göçmenin Yunanistan tarafından geri itildikten sonra donarak öldüğü İpsala'da incelemelerde bulundu.

Daha sonra Kaymakam Ekrem Güngör'ü ziyaret ederek bilgi alan İba, sınırda insanlık dramının yaşandığını söyledi.

Yunan askerlerinin artık alışkanlık haline getirdiği bu korkunç muameleye karşılık Türk insanının gereken vicdani sorumluluğunu yerine getirdiğini ifade eden İba, "Ancak bu sefer ne yazık ki Yunan zulmüne uğrayan bu göçmenler, çok soğuk hava koşullarında, Türk insanına ulaşacak kadar yol kat edemeden canlarını teslim ettiler. Nerden baksanız vicdanların donduğu, insaf ve insanlığın tükendiği, kanımızı donduran bu olayda vefat eden göçmenlere Yüce Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

Ziyarette AK Parti Edirne İl Yönetim Kurulu üyeleri, İpsala İlçe Başkanı Hakan İlkdoğmuş, AK Parti Edirne İl Genel Meclisi Grup Başkanı Nedret Akbulut, İpsala İlçe Kadın Kolları Başkanı Tülay Ar ve İpsala İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mahmut Tekin de yer aldı.