AK Parti İl Başkanı İba, kamu kurumlarını ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, kamu kurumlarına ziyaretler gerçekleştirdi.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İba ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret etti.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, KOSGEB Edirne Müdürü Veysel Vural, Edirne İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Fatma Akyol, Ticaret İl Müdürü Mahmut Altun, TÜİK Edirne Bölge Müdürü Şenol Deniz, İŞKUR İl Müdürü Şengül Çildam, Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, TREDAŞ İl Müdürü Ahmet Keleş, Orman İşletme Müdürü İhsan Ceylan ve SGK İl Müdürü Süleyman Lale'yi ziyaret eden İba ve yönetim kurulu üyeleri, kurumların çalışmaları ve yatırımları hakkında bilgi aldı.

Kurum yetkilileriyle, kentte devam eden çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunduklarını belirten İba, "Kurum ziyaretleri bizim için büyük önem taşıyor. Çünkü kentimizin gelişmesi ve büyümesi için karşılıklı diyalog halinde olmamız ve eksik olan konular hakkında bilgi almamız gerekiyor. Kurum yetkililerimizle fikir alışverişi yapıyor ve üzerinde çalışılacak projeleri değerlendiriyoruz. Kentimizin büyümesi ve gelişmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.