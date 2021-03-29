AK Parti İl Başkanı İba kent merkezindeki yolların durumunu eleştirdi - Son Dakika

AK Parti İl Başkanı İba kent merkezindeki yolların durumunu eleştirdi

29.03.2021 17:43
AK Parti İl Başkanı İba kent merkezindeki yolların durumunu eleştirdi, System.String[]

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, kent sakinlerinin sokak ve caddelerde çok zor şartlarda ulaşım sağladığını ileri sürdü.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, kent sakinlerinin sokak ve caddelerde çok zor şartlarda ulaşım sağladığını ileri sürdü.

İba, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı'nın sosyal medya hesabından Büyükdöllük köyü yoluyla ilgili paylaşımını gelen yorumlar sonrası kaldırdığını belirtti.

Edirne'nin şehir içi yollarının bozuk olduğunu kasteden İba, Pekcanlı'ya "Elinizi vicdanınıza koyup söyleyin. Edirne merkezdeki yolların bu durumunu Edirne halkı hak ediyor mu? Edirne Belediye Başkanlığı'na karşı 'bu vicdansızlık' kelimelerini kullanacak mısınız?" diye sordu.

Pekcanlı'nın köylere yapılan yatırımlar hakkında bilgisinin olmamasına şaşırtmadığını aktaran İba, "Hizmetler noktasında köylerimizin, şehir merkezimizden 20 yıl ileride olduğunu bütün vatandaşlarımız biliyor." ifadelerini kullandı.

-" Edirne Belediyesi'ne verdiğimiz destek umarız amacına ulaşır"

Yıllardır Edirne'nin kanayan yarası olan ve yerel yönetimler tarafından çözülmesi beklenen altyapı sorununun, geçen yıl Milletvekili Fatma Aksal ve AK Parti teşkilatının destekleriyle İller Bankası tarafından çıkartılan kredi ile çözülmeye başladığını vurgulayan İba, şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere yıllardır CHP'li yerel yönetimler tarafından Edirne'mizin çözülmesi beklenen birçok sorunun olduğunu ve bu sorunları çözemediğinizi vatandaşlarımız net bir şekilde biliyor. Bunların başında gelen altyapı sorunumuzu da, AK Parti iktidarı ve Milletvekilimiz Aksal ile teşkilatımızın destekleriyle yapmaya başladığınızı kabul ediyorsunuzdur.

Ama bu önemli projeyi bile yüzünüze gözünüze bulaştırdınız. Edirne halkımız, yürütülen altyapı işinin yapılışı ve gidişatıyla ilgili endişe ve şikayetlerini tarafımıza yoğun bir şekilde iletmiştir. Belediye meclis üyelerimizle yaptığımız değerlendirmeler sonucunda altyapı işinin, denetiminin eksik olduğunu, yeterli olmadığını, bu sebepten işin kontrollüğünün İller Bankasınca yapılmasını talep ettik."

Edirnelilerin kent sokaklarında çok zor şartlarda ulaşım sağladığını ileri süren İba, "İnşallah Edirne Belediyesi'ne verdiğimiz destek, amacına ulaşır ve önümüzdeki yıl tamamlanması planlanan projemiz ile Edirne'mizin altyapı ve içme suyu sorunu tamamen çözüme kavuşturmuş olacağız." diye kaydetti.

Edirne Belediye Başkanlığı, Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti İl Başkanı İba kent merkezindeki yolların durumunu eleştirdi - Son Dakika


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