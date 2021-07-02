AK Parti İl Başkanı İba köy ziyaretlerinde bulundu - Son Dakika

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Uzunköprü ilçesine bağlı köylerde ziyaretlerde bulundu.

İba, yaptığı yazılı açıklamada, Saçlımüsellim, Sığırcılı, Çakmak, Hamitli ve Demirmenci köylerinde ziyaretlerde bulunduklarını belirtti.

Köy köy, karış karış gezmeye devam edeceklerini aktaran İba, şunları kaydetti:

"Ziyaretlerde devletimizin köylere ulaştırdığı güzel hizmetleri yerinde inceleme fırsatı buluyoruz. Köylerimizde, dere taşkınları sorunlarının önüne geçildi. Tamamlanan ve devam eden projelerle, Edirnemizin mümbit topraklarını suya kavuşturan kanallarımızı ziyaret ettik. Hemşerilerimizin, bu hizmetlerle ilgili yaşadıkları memnuniyetleri hem sözleri hem gözleri ifade etti bizlere. Ayrıca, bundan sonrası için bu köylerimize getirmemiz gereken yeni hizmet ve projelerle ilgili de birebir her bir köyümüzün sakinleri ile istişare ettik."

Muhtarları ve köy sakinlerini dinlediklerini belirten İba, "Hep dediğimiz gibi köylerimiz, köy sakinlerimiz bizim kıymetlilerimizdir. Kendilerine tek tek ulaşıp, her birinin sesine tek tek kulak vermek bizim boynumuzun borcu. ve vazifemizin en güzel gerekliliklerinden biri. Bundan sonra da, Edirne'mizi köy köy karış karış gezmeye devam edeceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.