AK Parti İl Başkanı İba: "Orman Genel Müdürlüğü Edirne'ye 274 milyon 284 bin 192 liralık yatırım... - Son Dakika

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Orman Genel Müdürlüğü'nün 2002-2020 yılları arasında Edirne'ye 274 milyon 284 bin 192 liralık yatırım yaptığını bildirdi.

İba, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti döneminde Edirne ve Türkiye'deki orman alanlarının genişlediğini belirtti.

Biyolojik çeşitliliği geliştirmek ve çevreyi korumak için büyük yatırımlar yapıldığını aktaran İba, şunları kaydetti:

"Edirnemiz'de 2002-2020 yılları arasında 23 milyon 122 bin adet fidan üretimi gerçekleştirdik. 267 okul bahçesine ve üniversite kampüsüne 21 bin adet, 249 ibadethane bahçesine 6 bin adet, 192 mezarlığa 46 bin adet, 22 hastane ve sağlık ocağı bahçesine 2 bin 500 adet, ilimiz içerisinde 307 kilometre karayolu ve köy yolu kenarına 122 bin adet fidanı toprakla buluşturduk."

Edirne'ye şehir ormanı, bal ormanı ve mesire yerleri kurulduğunu belirten İba, şöyle devam etti:

"Arıcılığı geliştirmek ve organik bal üretimini desteklemek için Edirne Bal Ormanı, Kırkkavak Bal Ormanı ve Çınarlıdere Köy Bal Ormanı olmak üzere 3 bal ormanı kurduk. Orman köylümüzün yanındayız. AK Parti iktidarı döneminde ilimizde 60 ton bal ürettik. Yeni bal ormanları projelerimiz ile ilimizi ülkemizin önem bal üretim bölgelerinden bir haline getireceğiz.

Orman Köy (ORKÖY) çalışmaları kapsamında 2002-2020 döneminde, orman köylerinde yaşayan bin 339 aileye 20 milyon lira ferdi proje kredi ve hibe desteği sağladık. Vatandaşlarımızın ek gelir elde etmelerini sağlıyoruz. '5000 Köye 5000 Gelir Getirici Orman Projesi' kapsamında orman teşkilatı tarafından orman köylerinde yaşayan vatandaşlarımızın gelir seviyelerinin arttırılmasına yönelik ceviz, badem, diğer gelir getirici türler gibi fidanlar dikilerek köylerimizde gelir getirici ormanlar oluşturulduk."

Yıl sonuna kadar 96 köye 600 bin gelir getirici fidan daha dikileceğini vurgulayan İba, yapılan çalışmalar sayesinde kentte bin ton ceviz ve 200 ton badem üretimi gerçekleştirildiğini belirtti.

İba, AK Parti iktidarları tarafından yapılanları görmezden gelen muhalefet temsilcilerinin aslında söylediklerinin doğru olmadığını kendilerinin de bildiğini ifade etti.

Edirne'nin hala çöp, çamur ve çukur sorunlarıyla uğraşmasının tek nedeninin yerel yönetimler olduğunu savunan İba, "27 yıllık CHP Belediyesi iktidarındaki Edirnemiz, maalesef yıl 2020 olmasına rağmen çöpten, çukurdan ve çamurdan kurtulamamıştır. Soruyoruz 27 yılda dişe dokunur ne yaptınız?" diye sordu.