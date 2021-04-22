AK Parti İl Başkanı İba, üreticilere buzağı destek ödemelerinin başladığını belirtti - Son Dakika

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 2020 1. dönem buzağı desteklerinin üreticilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.

İba, yaptığı yazılı açıklamada, Edirne'de 7 bin 363 yetiştiricinin yararlanacağı destek kapsamında toplamda 11 milyon 739 bin lira ödeme yapılacağını belirtti.

Dünyanın geleceğinin tarım ve hayvancılıkta olduğunu aktaran İba, şunları kaydetti:

"Doğal kaynakların giderek önem kazandığı dünyamızda tarım ve hayvancılıkla uğraşan meslek erbablarının önemi de bu oranda artmaya devam ediyor.

Ödemeler TC kimlik numarasına göre yapılacak. TC kimlik numarasının son hanesi 6 ve 8 olanlar veya vergi kimlik numarasının son hanesi 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 olanlara, 22 Nisan saat 17.00'den sonra, kimlik numarası veya vergi kimlik numarasının son hanesi 0-2 ve 4 olanlar 30 Nisan saat 17.00'den sonra, ödemelerini alacaklar."