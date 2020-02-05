AK Parti İl Başkanı İba, ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve beraberindeki heyet, kurum ziyaretlerini sürdürüyor.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İba ve beraberindeki heyet, Edirne Defterdarı Aydın Yaman, Edirne Vergi Dairesi Başkanı Selahattin Başkal, Edirne PTT Başmüdürü Bülent Uğurtepe ve Türk Telekom Edirne İl Müdürü Ömer Altın'ı ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İl Başkanı İba, Edirne için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Kurum idarecileriyle görüş alışverişinde bulunduklarını ve vatandaşların sorunlarını ilettiklerini aktaran İba, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimiz günden bu yana ziyaret ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Edirne'nin daha iyi yere gelebilmesi ve gelişmesi adına neler yapabiliriz bunları konuşup notlarımızı alıyoruz. Sadece kurumlarla sınırlı kalmıyoruz. Vatandaşlarımızı ve esnaflarımızı da ziyaret ediyor ve taleplerini dinliyoruz. Ankara'da takip edilmesi gereken işlerle ilgili notlarımızı alıyoruz. Bunların da takipçisi olacağız. Edirne için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor."