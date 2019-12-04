AK Parti İl Başkanı İhsan Koca basın mensuplarıyla bir araya geldi

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.



Koca, Yeşilyurt Gedik Sosyal Tesislerine düzenlenen programda gazetecilerle sohbet etti, kentin sorunlarına ilişkin önerilerini dinledi.



Bir basın mensubunun geçtiğimiz günler Ak Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuşun, Malatya'daki sivil toplum örgütleri ile yaptığı toplantıda STK' ların size bir eleştirisi oldu, Sorusunu cevaplayan Koca, "Biliyorsunuz, valiliğimiz öncülüğünde, geniş kapsamlı bir sivil toplum örgütleri buluşması organize etmeye çalıştık. Genel başkan vekilimizin, Malatya'da faaliyet gösteren belli başlı sivil toplum örgütleriyle bir araya getirme gayretiyle bir toplantı organize edilmişti. Numan Bey biliyorsunuz partimizin iki numaralı ismi, normalde sivil toplum örgütlerimiz ve muhtarlarımızın bize teşekkür etmelerini beklerdik. Ama eleştiri geldi, tabii bunlar olabilir. Biz doğrusunu yapma gayretindeyiz ancak yanlışmış, hatamız, eksiğimiz olmaz mı? Tabii ki olabilir, insanız. Bu hatalarımızı, noksanlarımızı asgari nezaket ölçülerine dikkat ederek ortaya konulmasında gocunulacak bir şey yok. Bundan faydalanma imkanımız da olacaktır, bu gereklidir de. Ama özellikle belirtmek istiyorum; burada eleştiri, tavsiye yapılırken; eksiklik, noksanlık dile getirilirken, nezaket ölçülerine dikkat edilmesi daha şık olurdu diye düşünüyorum. Orada bir muhtarımız eleştiri getirmiştir, bunu yapabilir; bizler siyasetçiyiz, eleştirilere karşı biraz daha tolerans göstermek zorundayız. Eleştirinin dozu biraz ağır olabilir; yeter ki, kişilik haklarına saldırı mahiyeti taşımasın, hakaret ve iftira olmasın. Bunlar olmadıktan sonra eleştirilere de katlanmak zorundayız. Belki bu eleştiriler bizlerin eksiklerini görmesi ve tamamlaması için faydalı da olabilir" dedi.



Kongre süreci ile ilgili soruları da cevaplaya Koca, "Bizim kongre takvimimiz; belde, ilçe ve il Kongreleri şeklinde düzenlenir. Ama büyük şehirlerimizde beldeler olmadığı için bizde süreç direkt ilçe kongreleriyle başlayacak. Şu an delege seçiminde oy kullanacak üyelerimizin tespiti tamamlandı, delege seçim süreci başladı, bu süreci Aralık 15'e kadar tamamlamayı düşünüyoruz. Nasip olursa Şubat ayı sonunda da ilçe kongrelerimiz başlayacak ve Haziran sonuna kadar da devam edecek. Sonrasında da Ağustos'ta il kongreleri başlayacak ve 2020 Kasım ayına kadar devam edecek" ifadelerini kullandı.



Siz yeniden aday olacak mısınız, Sorusuna da Koca, "Yaklaşık 1 yıla yakın bir zaman var. Biz şu an görevimizin başındayız, üzerimize düşeni yapma gayretindeyiz. Bize görev verilirse başımız üstüne deriz" diye konuştu. - MALATYA