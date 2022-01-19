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AK Parti'li Kabaktepe'den İmamoğlu'nun sözlerine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

AK Parti'li Kabaktepe'den İmamoğlu'nun sözlerine ilişkin açıklama Açıklaması

19.01.2022 19:00
AK Parti'li Kabaktepe'den İmamoğlu'nun sözlerine ilişkin açıklama Açıklaması

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasına ilişkin, "Son dönemlerdeki 'Engelleniyoruz' yalanının altında yatan asıl niyeti gayet iyi biliyoruz.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasına ilişkin, "Son dönemlerdeki 'Engelleniyoruz' yalanının altında yatan asıl niyeti gayet iyi biliyoruz. Kendi içlerinde verdikleri adaylık mücadelesi için spekülasyonlarla gündeme gelmeye çalıştıklarını görüyoruz fakat anlayışla karşılamıyoruz. İstanbul sizin yarışınıza heba olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Kabaktepe, İBB Başkanı İmamoğlu'nun "Engelleniyoruz" şeklindeki sözleriyle ilgili açıklama yaptı.

CHP'li İBB Başkanı'nın spekülasyonlarla gündemde kalmaya çalıştığını, seçim vaatlerini gerçekleştiremediğini, 2,5 yılda bir tane eser ve hizmet üretemediğini savunan Kabaktepe, "Son dönemlerdeki 'Engelleniyoruz' yalanının altında yatan asıl niyeti gayet iyi biliyoruz. Kendi içlerinde verdikleri adaylık mücadelesi için spekülasyonlarla gündeme gelmeye çalıştıklarını görüyoruz fakat anlayışla karşılamıyoruz. İstanbul sizin yarışınıza heba olamaz" ifadelerini kullandı.

Kabaktepe, hizmet üretemeyen İBB Başkanı'nın şimdi en iyi bildiği işe, "Engelleniyoruz" bahanesine sarıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"CHP'li İBB, 2021 yılında hükümetten 20 milyar TL ödenek beklerken, yaklaşık 24 milyar TL gönderildi. CHP'li yönetim iş başına geldiği günden beri hükümet 1 kuruş eksik göndermediği gibi her dönemde daha fazla ödenek göndermiştir. Engel bunun neresinde? 2016-2017-2018 yıllarında İBB Meclisine gelen 6.504 dosyanın 1.871'ine CHP'liler 'hayır' demiş. Biz ise 2019-2020-2021 yıllarında meclise gelen 4.064 dosyanın sadece 90'ını reddettik. 2014-2019 yıllarında meclise toplam 22 borçlanma teklifi gönderdik. 2019-2021 yıllarında CHP'li yönetim 48 borçlanma teklifi gönderdi. 'İstanbul'u öz kaynaklarıyla yöneteceğiz' diyenler 'İstanbul nimet nimet' diyerek öz kaynakları tükettiler, belediyeyi borç batağına sapladılar. CHP'liler bizim dönemimizde metro, tramvay, kentsel dönüşüm, atık su arıtma tesisleri vs. pek çok projeye 'ret' oyu verirken, biz, en azından projeler sürsün diye borçlanma taleplerine 'evet' dedik."

CHP'nin, 2014-2019 yıllarında meclise gelen 22 borçlanma talebinin 20'sine "hayır" dediği bilgisini paylaşan Kabaktepe, AK Parti'nin, 2019-2021 yıllarında meclise gelen 48 borçlanma talebinin 47'sine "evet" dediğini belirtti.

Kabaktepe, CHP iş başına geldi diye İBB'nin ne parasının kesildiğini ne de projelerinin engellendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Asıl engel, 2022 yılı bütçesinde, kentsel dönüşüm için 492 milyon TL ayrılırken reklam için 849 milyon TL ayıran, hizmetten ziyade reklam ve algıyı önceleyen CHP zihniyetinin kendisidir. Yılda 20 bin yeni konut, TEM'e megabüs, 630 km yeni metro hattı, 100 bin araçlık yeni otopark, yüzlerce yeni sağlık merkezi, teknokentler, bilişim vadileri vadeden CHP'li İBB'nin artık hizmete odaklanmasını bekliyoruz. Kendi hayal dünyalarınızdaki koltuk savaşına İstanbul'u kurban edemezsiniz. İstanbul'u turist anlayışıyla yönetemezsiniz. 25 yılda büyük emeklerle kurulan ve işleyen sistemi bozmanıza izin vermeyeceğiz. Milletimiz, suyu taşıyanı da testiyi kıranı da ayırt edecek ferasettedir."

AK Parti'li Kabaktepe'den İmamoğlu'nun sözlerine ilişkin açıklama Açıklaması
AK Parti'li Kabaktepe'den İmamoğlu'nun sözlerine ilişkin açıklama Açıklaması
AK Parti'li Kabaktepe'den İmamoğlu'nun sözlerine ilişkin açıklama Açıklaması

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istanbul büyükşehir belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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