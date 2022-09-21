AK PARTİ İL BAŞKANI KABAKTEPE'DEN LEVAZIM TÜNELİ ÖNÜNDE AÇIKLAMA - Son Dakika
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AK PARTİ İL BAŞKANI KABAKTEPE'DEN LEVAZIM TÜNELİ ÖNÜNDE AÇIKLAMA

21.09.2022 13:35

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Dolmabahçe-Levazım Tüneli önünde basın açıklaması yaptı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Dolmabahçe-Levazım Tüneli önünde basın açıklaması yaptı. Kabaktepe "Günlük 50 bin aracın geçeceği tünele yatırım yapmaya gerek görmüyorsanız. İstanbullunun parasını nereye harcamaya gerek görüyorsunuz" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Bağcılar Belediye Başkanı ve İBB Trafik ve Ulaşım Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir ile beraberindeki partililer yapımı durdurulan Dolmabahçe-Levazım Tüneli önünde basın açıklaması yaptı. Tünel inşaatının neden durdurulduğunu soran Kabaktepe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni İstanbul'un can damarı olacak bu ulaşım yatırımını ve benzerlerini planlayıp yapmaya davet etti.

"DOLMABAHÇE-LEVAZIM TÜNELİNİ YAPMAYA DAVET EDİYORUZ"

Dolmabahçe Levazım Tüneli İnşaatı önünde konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe "Siz bu kentin en temel sorunu olarak görülen trafik problemi ile ilgili yatırım yapmayacaksanız bu parayı nereye harcayacaksınız? veya nereye harcadınız? Bu soruyu biz İstanbullular adına soralım. Günlük 50 bin aracın geçeceği tünele yatırım yapmaya gerek görmüyorsanız İstanbullunun parasını nereye harcamaya gerek görüyorsunuz? İstanbul'a günde yeni 585 aracın trafiğe katılmasını lütfen engelleyin. Eğer köprü yapmayacaksanız, yol yapmayacaksanız bu yaklaşımı da yılda 213 bin aracın trafiğe katıldığı bir kentin belediye başkanı günlük 40 bin aracın geçeceği tünele ihtiyaç yok diyor. İstanbul'un 3 yılını kayıp bin gün olarak ifade ettik. Bu bin gün içinde İstanbul'un ulaşımı ile ilgili ürettiğiniz, hayata geçirdiğiniz, başladığınız proje hangisidir? İstanbul'un en temel sorunlarından birisi deprem. Deprem ile ilgili başladığınız, devam ettiğiniz proje hangisidir? Biz İBB yönetimini, büyükşehir belediye başkanını 70 dakikayı beş dakikaya indirecek, günde 50 bin aracın geçeceği, her yıl 200 binin üzerinde yeni aracın trafiğe katıldığı İstanbul'un can damarı olacak bu ulaşım yatırımını ve benzerlerini planlayıp yapmaya davet ediyoruz" diye konuştu

"BU TÜNEL TRAFİĞİ DÜZENLEYECEK BİR PROJEYDİ"

Bağcılar Belediye Başkanı ve İBB Trafik ve Ulaşım Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir ise "Dolmabahçe Levazım Tüneli 7.7 kilometre uzunluğunda iki tüp şeklinde toplamda 3.5 kilometre ile başlanmış bir tünel. Bu noktada özellikle Kağıthane'den, Kabataş'tan, Taksim'den gelen trafiği alarak Levazım bölgesine Levent'e, Ortaköy'e, Ulus'a gidecek trafiği düzenleyecek bir projeydi. Özellikle bu noktada 70 dakikada kat edilecek trafiği 5 dakikaya kadar düşürecek sonrasında da 3. Köprüye uzanacak olarak planlanmış bir tüneldi. Fakat bu tünelin bin 400 metrelik uzunluğu tamamlandıktan sonra 220 milyonluk da bir yatırım gerçekleştirdikten sonra yeni yönetim görevi devir aldıktan sonra üzülerek durdurduklarını gördük. Sonrasında 'Durdurmadık, devam ediyoruz' açıklamaları yapıldı. Fakat yaptığımız incelemeler neticesinde durdurulduğunu gördük. Başka bir açıklama yapılamadı. "40-50 bin araç geçecek diye böyle bir tünel mi yapacağız" gibi açıklamalarla yapılan yanlış savunulmaya çalışıldı" dedi.

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Kaynak: DHA

Dolmabahçe Sarayı, İstanbul, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK PARTİ İL BAŞKANI KABAKTEPE'DEN LEVAZIM TÜNELİ ÖNÜNDE AÇIKLAMA - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK PARTİ İL BAŞKANI KABAKTEPE'DEN LEVAZIM TÜNELİ ÖNÜNDE AÇIKLAMA - Son Dakika
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