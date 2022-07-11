AK Parti İl Başkanı Kapaktepe: "Selle boğuşan İstanbulluların dertleriyle dertlenmemenizi milletimizin takdirine bırakıyorum" - Son Dakika
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AK Parti İl Başkanı Kapaktepe: "Selle boğuşan İstanbulluların dertleriyle dertlenmemenizi milletimizin takdirine bırakıyorum"

11.07.2022 19:08
AK Parti İl Başkanı Kapaktepe: "Selle boğuşan İstanbulluların dertleriyle dertlenmemenizi milletimizin takdirine bırakıyorum"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Esenyurt'taki selin ardından yapılan eleştirilerle ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulunarak, "Selle boğuşan İstanbulluların dertleri ile dertlenmemenizi milletimizin takdirine bırakıyorum.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Esenyurt'taki selin ardından yapılan eleştirilerle ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulunarak, "Selle boğuşan İstanbulluların dertleri ile dertlenmemenizi milletimizin takdirine bırakıyorum. İstanbul selle boğuşurken, İBB Başkanı, CHP parti yetkilileri ayakları ıslanır diye mi afet bölgesinde yoklardı?" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Esenyurt'taki selin ardından yapılan eleştirilere yönelik, sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Kabaktepe paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Algılarınıza, yalanlarınıza karşı mücadele edecek ve milletimiz için atılıma devam edeceğiz. Asıl sorulması gerek soru: 'Siz neden burada değildiniz?' Halkımıza üsten bakmak sizin geleneğinizdir. Bu sebeple; selle boğuşan İstanbulluların dertleri ile dertlenmemenizi milletimizin takdirine bırakıyorum. İstanbul selle boğuşurken, İBB Başkanı, CHP parti yetkilileri ayakları ıslanır diye mi afet bölgesinde yoklardı? Tatilden, şezlongdan, balıkçıdan iş yapmaya vakit bulamayanların, devletimize seri katil diyenlerin bunu anlamasını beklemiyoruz zaten. CHP olarak karakterinizi oyunlarla saklamaya çalışsanız da bu aziz millet sizi iyi tanır. Zulümlerinizi de, oyunlarınızı da iyi bilir. Sahte sorular ve algı operasyonları ile ne gerçekliği örtebilir, ne de ayıbınızı kapatabilirsiniz. Bizler selde, karda, depremde milletimizle birlikte mücadele ederiz ve milletimize seri hizmet eden devletimizin yanında oluruz." - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Esenyurt, İstanbul, AK Parti, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa AK Parti İl Başkanı Kapaktepe: 'Selle boğuşan İstanbulluların dertleriyle dertlenmemenizi milletimizin takdirine bırakıyorum' - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti İl Başkanı Kapaktepe: "Selle boğuşan İstanbulluların dertleriyle dertlenmemenizi milletimizin takdirine bırakıyorum" - Son Dakika
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