AK Parti İl Başkanı Karataş Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti İl Başkanı Karataş Açıklaması

6 saat önce

AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, avukatlığını üstlendiği davayla ilgili çıkan haberleri yalanlayarak, " bu asılsız haberleri servis eden ve yayınlayanlar hakkında yasal işlem başlatılacağının ve tazminat davası açılacağının bilinmesini isterim" dedi.

AK Parti İl Başkanı Karataş Açıklaması, System.String[]

AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, avukatlığını üstlendiği davayla ilgili çıkan haberleri yalanlayarak, " bu asılsız haberleri servis eden ve yayınlayanlar hakkında yasal işlem başlatılacağının ve tazminat davası açılacağının bilinmesini isterim" dedi.


İl Başkanı Karataş, 2016 yılında, henüz İl Başkanı olmadan 2 yıl önce avukatlığını üstlendiği bir dava ile ilgili medyada çıkan haberler yalan ve çarpıtmalarla dolu olduğunu ifade ederek, "14 sanıklı söz konusu davada, benimle birlikte 9 ayrı Avukat meslektaşım görev almıştır. Sanki, tüm sanıkların avukatı benmişim ve sadece benim davasına baktığım kişiler beraat etmiş gibi yaratılmaya çalışılan algı, gerçeği yansıtmamakta olup, yargı süreci henüz tamamlanmamış bir davada mahkeme heyetini de zan altında bırakmaktadır. Müdafisi olduğum Mehmet Vakıf Şarkbay, hayatı boyunca ABD'de bulunmamış, esnaflık yapan biri olduğu halde, bu kişinin tamamen uydurma biçimde Pensilvanya'da terörist elebaşı ile görüşen varlıklı bir işadamı gibi gösterilmeye çalışılması manidardır. Halen kendi patronları FETÖ'den aranan ve yurt dışında kaçak olanların bu haberi yayınlaması da ayrıca düşündürücüdür. Anadolu insanının olaylara bakış tarzını görmekten uzak bir yaklaşımla, aynı zamanda masumiyet karinesini, savunmanın kutsallığını ve mesleğimin gerekliliklerini göz ardı ederek küçük siyasi hesaplar uğruna, belgelere ve duruşma tutanaklarına aykırı bu asılsız haberleri servis eden ve yayınlayanlar hakkında yasal işlem başlatılacağının ve tazminat davası açılacağının bilinmesini isterim. Bu süreçte, dünden bu yana, siyasi görüşümü dikkate almaksızın bana tam destek olan ve sahip çıkan tüm Kilis halkına ve Genel Merkezimize sonsuz şükranlarımı sunarım" ifadesini kullandı. - KİLİS

AK Parti, Karataş, Kilis, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:53 Kaynak: İHA
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