AK Parti İl Başkanı Kemikkıran, Ramazan Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Ali Kemikkıran Ramazan Bayramı dolayısıyla tüm İslam Aleminin ve Nevşehirli vatandaşların bayramını kutladı.

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Ali Kemikkıran Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımlamış olduğu mesajında, salgın nedeniyle bu yıl tüm Türkiye'de 29 Nisan tarihinde başlayan sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor olmasından dolayı bayram heyecanının Nevşehir'de de evlerde yaşanacağını söyledi. AK Parti İl Başkanı Kemikkıran, "Hepimiz için büyük anlamlar taşıyan, birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendiren, dostluk ve barış ortamı oluşturan bayramlar, taşıdıkları anlam ve öneme uygun olarak kutlanmalı, özelikle bu günlerde birbirimize ve ülkemize karşı sorumluluklarımızı daha çok hatırlamalıyız. Bu sebepledir ki ikinci defa bayram heyecanını bu yıl yine evlerde yaşayacağız. Virüs tehdidi ortadan kalkana kadar fizikken uzak kalacağımız, ziyaretlerine gidemeyeceğimiz yakınlarımızı, akrabalarımızı telefonla arayarak bayramlarını kutlayacağız. Kurallara riayet edilerek geçireceğimiz Ramazan Bayramı'nın ardından korona virüs belasından kurtularak çifte bayram yaşayacağız inşallah. Hep bir arada olacağımız, yeniden sarılıp kucaklaşacağımız sağlıklı bayramlar dileğiyle tüm Nevşehirli hemşerilerimin, ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi. - NEVŞEHİR