AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ihracatçılarla bir araya geldi - Son Dakika

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, ekonomideki olumlu gelişmelerin ihracatta olduğu gibi üretim ve istihdam artışında da rekorları beraberinde getireceğini belirtti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Sürekli, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) ve Ege Bölgesi Sivas Dernekleri Federasyonu'nu ziyaret etti.

EİB ziyaretinde birlik başkanlarının taleplerini dinleyen Sürekli, bölge ihracatının bir yıl içinde yüzde 50'nin üzerinde bir artış göstermesinin sevindirici olduğunu dile getirdi.

Sürekli, ihracatçıların, cumhuriyet tarihi rekoruna imza atmaya hazırlandığını ifade ederek, döviz kurlarıyla ilgili beklentilerin farkında olduklarını ve bu yönde çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Türkiye'nin, her sorunun küresel olarak yaşandığı bu koşullarda dahi önemli gelişmeler kaydettiğini belirten Sürekli, "Son açıklanan veriler, ülkemiz ekonomisinin potansiyelini, temellerinin ne kadar sağlam olduğunu ortaya koyuyor. Önemli olan bu zorlu süreçte doğru tedbirler alarak sağlıkla birlikte ekonomiyi de ayakta tutabilmekti. Bunu başardığımızı düşünüyorum. Ekonomideki olumlu gelişmeler önümüzdeki süreçte ihracatta olduğu gibi üretim ve istihdam artışında da rekorları beraberinde getirecektir. Bu olumlu tabloda üreticimizin payı büyüktür. Kara propagandalara rağmen büyümeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de dövizin sabit kalmasının kendileri için önem taşıdığını aktararak, istikrarın sürmesi ile faiz ve enflasyonun düşeceğini ifade etti.

Ege Bölgesi Sivas Dernekleri Federasyonu'nda Sivas kültürünün çok özel ve renkli bir kültür olduğunu ifade eden Sürekli, bu kültürlerin yaşatılmasının önemli olduğunu bildirdi.