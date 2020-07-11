AK Parti İl Başkanı Kesmekaya Taşova ilçesini ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya, Taşova ilçesinde köy muhtarları ve vatandaşlarla bir araya geldi.



Kesmekaya, parti binasında düzenlenen toplantıda, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının Müslümanların gururu olduğunu söyledi.

Ayasofya'da 24 Temmuz'da cuma namazıyla yeniden namaz kılınmaya başlanacağını anlatan Kesmekaya, "Ayasofya Camisi'nin açılmasına sebep olduğu için ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu milletin esaret zincirlerini bir bir kırarak gece gündüz çalışarak bu milleti dünya lideri yapmaya çalışan bir liderimiz var. Ayasofya meselesi ne siyasi bir mesele ne de AK Parti'nin meselesidir. Biz mazlumların, inananların, hedefi ve fikri olanların partisiyiz." dedi.

Kesmekaya, Ayasofya'nın tekrar ibadete açılmasından dolayı pazartesi günü il merkezi ve ilçelerde lokma dağıtacaklarını kaydetti.