Son Dakika Haberleri: AK Parti İl Başkanı Kılıç: "11 Kasım Gezi'cilere en anlamlı mesajdır"
Son Dakika Güncel AK Parti İl Başkanı Kılıç: '11 Kasım Gezi'cilere en anlamlı mesajdır' - Son Dakika

AK Parti İl Başkanı Kılıç: "11 Kasım Gezi'cilere en anlamlı mesajdır"

7 saat önce

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, "11 Kasım'da düzenlenen ve 11 milyon fidanın toprakla buluşturulması etkinliğinin Gezi olaylarında ağacı bahane edenlere önemli bir mesajdır" dedi.

AK Parti İl Başkanı Kılıç:

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, "11 Kasım'da düzenlenen ve 11 milyon fidanın toprakla buluşturulması etkinliğinin Gezi olaylarında ağacı bahane edenlere önemli bir mesajdır" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı Geleceğe Nefes Ol kampanyası kapsamında ülke genelinde 11 milyondan fazla fidan toprakla buluşurken, AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, gerçekleşen etkinlikle ilgili açıklama yaptı. AK Parti'nin kurulduğu günden beri yeşile ve ağaçlara sahip çıkan tek parti konumunda olduğunu belirten Kılıç, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan kampanyayla 11 Kasım'da 11 milyon fidanın dikimi gerçekleştirildi. Bizler de Mardin'de teşkilatımızla ve yediden yetmişe tüm vatandaşlarımızla her kadın üye sayımız kadar olan 26 bin 170 adet fidanı toprakla buluşturduk. AK Parti olarak kurulduğumuz günden beri en çok yeşile ve ağaçlara sahip çıkan tek parti konumundayız. Buna rağmen bazı odaklar bunu çirkin iftiralarla karalamaya çalışıyorlar. Aslında 11 Kasım günü düzenlenen ve 11 milyon fidanın toprakla buluşturulmasının gezi olaylarında ağacı bahane ederek milli servetimize zarar veren bir avuç çapulcuya önemli bir mesajdır. Fidan dikme dinimizin vecibesi olan bir sorumluluktur. Kıyametin koptuğunu görseniz dahil elinizde bir fidan varsa onu ekin diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Daha öncede değişik platformlarda fidan dikme etkinliklerimiz gerçekleştirildi. İnşallah doğayı koruma ve yeşillendirme çalışmalarımız artarak devam edecektir" dedi. - MARDİN

AK Parti, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 05:24 Kaynak: İHA
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