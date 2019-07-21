Son Dakika Haberleri: AK Parti İl Başkanı Kılıç'tan Savur'a ziyaret
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AK Parti İl Başkanı Kılıç'tan Savur'a ziyaret

1 saat önce

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, Savur ilçesinde partililer ve esnaf ile görüştü.

AK Parti İl Başkanı Kılıç'tan Savur'a ziyaret, System.String[]
AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, Savur ilçesinde partililer ve esnaf ile görüştü.
Kılıç, beraberindeki yürütme kurulu üyeleri ile geldiği Savur'da AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti.
Burada AK Parti Savur İlçe Başkanı Ensari Kavak ve partililerle bir araya gelen Kılıç, daha sonra Kavak ile esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.
Kılıç, yaptığı açıklamada, bir süredir ilçe teşkilatlarını ziyaret ederek, çalışmalarla ilgili istişarede bulunduklarını söyledi.

"Göreve geldiğimizde durmadan çalışacağımıza söz vermiştik. İlk günkü aşkla çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlçelerimizin dertlerine çözüm arıyoruz. Onların dertleriyle dertleniyoruz. İlçe teşkilatımızla daha verimli çalışarak Mardin'e daha iyi hizmetler için durmadan yola devam edeceğiz." diyen Kılıç, ilçe teşkilatlarına misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.
Ensari Kavak da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Faruk Kılıç, AK Parti, Mardin, Savur, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 12:15 Kaynak: AA
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