AK Parti İl Başkanı Makas:

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın açıklamalarını sert sözlerle eleştirdi.



AK Parti Lapseki 7. Olağan Kongresi, Sosyal Tesisler'de Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoglu, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Lapseki İlçe Başkanı Namık Ergin, ilçe belediye başkanları, delegeler ve partililerin iştirakiyle gerçekleşti. Kongrede konuşan AK Parti İl Başkanı Naim Makas, Türk ordusunun Suriye'de mazlum halkı korumak ve sınıra gelecek bir tehdidi önlemek amacıyla görev yaptığını vurguladı. "Ülkemizin varlığını sindiremeyen bazı iki yüzlü ülkelerin tavırlarını, içerde ise akıl tutulması yaşayanların zavallılıklarını, onlara acıyarak izliyoruz" diyen Başkan Makas, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın açıklamalarını sert sözlerle eleştirdi.



Ülgür Gökhan'a tepki



Ülgür Gökhan'ın, bulunduğu makamın ağırlığını ve sorumluluğunu taşıyamadığını vurgulayan Makas, " Türkiye'nin, şehitlerimiz nedeniyle tek yürek olduğu bu günlerde, dünyaya destan ne demek, kahramanlık ne demek ezberleten bir zaferin yıldönümünün, 18 Mart Çanakkale zaferimizin yaklaştığı bu günlerde, yüce ordumuza ve milletimize en azından manevi destek vermesini beklediğimiz Çanakkale Belediye Başkanı, yine tüyleri diken diken eden sözlerle gündeme geldi. Kendisinin bulunduğu makamın ağırlığını ve sorumluluğunu taşıyamadığını, aklın ve mantığın ilkeleriyle bağdaşmayan cümlelerinden ve cemaziyelevvelinden iyi biliyoruz. Çanakkale Belediye Başkanı'nın sarf ettiği 'Orada Türkiye tarafından terör örgütüne karşı savaşılmıyor. Terör örgütleri destekleniyor. Rusya ve Esad terör örgütlerine karşı savaşıyor' sözlerini, büyük bir şaşkınlık ve hayret içerisinde dinledik. Şaşkınlığımızın nedeni başkanın artık kerhen onu seçen Çanakkaleli hemşehrilerimizin de beklediği gibi son olacak dediğimiz döneminde biraz olsun akli olgunluğa erişmiş olabileceğini düşünmemizdendir. Görüyorum ki, başkan ezberini değiştirmemiş, Çanakkale'miz ve ülkemiz adına üzülerek söylemeliyim ki değiştirmeyecek de. Başkan, beslendiği kokuşmuş zihniyet tarihin çöplüğünde yok olurken, kontrol edemediği dili ile ülkesinin, milletinin, ordusunun, varlığını borçlu olduğu şehitlerimizin emanetine büyük bir ihanet, gaflet ve dalalet içindedir. Tabii eğer bu bilinç kendisinde var ise" ifadelerini kullandı.



"İnsanımızı ötekileştirerek, ayrıştıran bu dili çağın gerisinde kalan zihin fukaralığından mı kaynaklanıyor?"



Ülgür Gökhan'ın açıklamalarını şiddetle kınadıklarını dile getiren Başkan Makas, "Türkiye Cumhuriyeti'nin, büyük ülküsünü anlamaktan yoksun başkanın hafızasına da iyi geleceğini düşündüğüm Cumhuriyetimizin tarihini okumasını tavsiye ediyorum. Belki başkan, kendisini bu ve benzeri cümleleri sarf etmeye iten hınç, kin ve nefret söylemlerinden biraz olsun uzaklaşır. Hakikat zavallıların hezeyanlarıyla örtülemeyecek kadar güçlüdür. Bizim hakikatimiz de büyük devletimizin, yüce milletimizin bütün değerleriyle ilelebet yaşayacak olmasıdır. Ordumuzun bugün bulunduğu yerler, sınır komşularımızdır. İç karışıklığın yaşandığı, milyonlarca yeni mülteci hareketliliği olan bu bölgede, hem içeriden hem de dışarıdan gerekli tedbirleri almak bizim görevimizdir. Ülkemiz, bu görevini, dün Afrin'de, bugün İdlip'de başarıyla yerine getirmektedir. Başkanın operasyonu yöneten komutanların kimliğini bu aymaz tavırlarıyla kendisini hiç ilgilendirmemektedir. Ordumuzun başkomutanının ismini merak ediyorsa arşiv fotoğraflarına baksın. Sırf siyaset için, bugün sınır ötesinde büyük bir özveriyle, başarıyla görev yapan ordumuzu demoralize etmek adına yapılan açıklamaları da üzüntüyle takip ediyoruz. Kendisinin, 'İşsizlikten dolayı profesyonel askerliği tercih etmiş gariban aile çocukları' dediği kahraman askerimiz, dün olduğu gibi bugün de dosta güven, düşmana korku salmaya devam edecektir. İnsanımızı ötekileştirerek, ayrıştıran bu dili çağın gerisinde kalan zihin fukaralığından mı kaynaklanıyor? CHP'nin resmi düşüncesini mi paylaşıyor kendi şahsi düşünceleri mi? Hangi Çanakkaleli bu düşüncesizliği kabul edecektir? Belediye Başkanı Gökhan pervasızlık ve patavatsızlık konforuna sahip olduğunu mu düşünüyor? Biliyoruz ki başkanın aklı pilav kardeşliğinde kalmış. Atatürk'ün ve arkadaşlarının büyük bedeller ödeyerek bıraktığı bu topraklarda başkanın hezeyanlarına yine onların torunları izin vermeyecektir" dedi. - ÇANAKKALE