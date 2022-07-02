AK Parti Muğla İl Başkanı Mete: Yanan ormanların imara açılması söz konusu olamaz - Son Dakika
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AK Parti Muğla İl Başkanı Mete: Yanan ormanların imara açılması söz konusu olamaz

02.07.2022 19:46
AK Parti Muğla İl Başkanı Mete: Yanan ormanların imara açılması söz konusu olamaz

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Marmaris'te çıkan orman yangınında zarar gören 5 bin 123 hektarlık alanın, kesim ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden ağaçlandırılacağını, kesinlikle imara açılmasının söz konusu olmadığını söyledi.

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Marmaris'te çıkan orman yangınında zarar gören 5 bin 123 hektarlık alanın, kesim ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden ağaçlandırılacağını, kesinlikle imara açılmasının söz konusu olmadığını söyledi.

?AK Parti Medya Tanıtım Başkanlığı tarafından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) VIP Salonu'nda basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda gündeme dair açıklamalarda bulunan AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Marmaris'in Hisarönü Mahallesi'nin Bördübet mevkisinde, 21 Haziran'da başlayan ve ekiplerin yoğun müdahaleleri sonucu söndürülen yangında devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini ifade etti. İl Başkanı Mete, bölgeye gelmeyen ve yangın yerini görmeyen birçok kişinin sosyal medyada algı çalışması yürüttüğünü ifade ederek, "Hava ve kara ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışması yapıldı. Yanan alanlar kesim ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden ağaçlandırılacak. Buraların kesinlikle imara açılması gibi bir durum söz konusu olamaz. Ormanı yakan şüphelinin yakalanması için polis ve jandarma ekipleri çok yoğun bir çalışma yürüttü" dedi.

'HEDEFİM BÜYÜKŞEHİRİ DE AK PARTİLİ YAPMAK'Mete, Muğla'da 7 belediyenin AK Parti belediyesi olduğunu, bunu 13'e çıkarmak ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'ni de almak için daha çok çalışacaklarını söyleyerek açıklamasına şöyle devam etti:

"Hedefim, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ni AK Partili yapmak. Ben 1993 yılında buraya geldim ve gitmek gibi bir hayalim yok. Bu şehri çok seviyorum. Çok sevdiğim şehirde il başkanı olarak hizmet yapma şansını elde etmişim. Üçü yedi yapabildiğimiz gibi, büyükşehri de alabilme şansımız olduğunu mecliste aldığımız oylarla da gösterdik. Sadece ben bir il başkanı olarak, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ni AK Parti'ye kazandırmış olsaydım, ondan sonra gelen bütün hizmetlerde payım olacaktı. Buna vesile olmuş olacaktım. Benim gerçekten böyle bir hedefim var."


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel AK Parti Muğla İl Başkanı Mete: Yanan ormanların imara açılması söz konusu olamaz - Son Dakika

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