AK Parti İl Başkanı Mete'den Yeni Yıl Mesajı

AK Parti Muğla
İl Başkanı Kadem Mete
, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.
Mete, mesajında, 2019 yılında, Türkiye
'de ve dünyada, barışın, kardeşliğin ve huzurun hüküm sürmesi temennisinde bulundu.
2018 yılında her türlü saldırıya rağmen kardeşlikten asla taviz vermediklerini, birliği ve beraberliği bozmak isteyenlerin, milletin ve ülke üzerinde çeşitli hesaplar yapanların hesaplarını boşa çıkardıklarını belirten Mete, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Bölgesinde ve dünyada bir güç haline gelen, etkin bir dış politika anlayışıyla gündem belirleyen ülkemiz, sadece Türkiye'de değil tüm dünyada mazlumlara sahip çıktı. Türkiye, önce insan anlayışıyla, haksızlığın ve zulmün karşısında durdu. Gerek diplomatik girişimleri ile, gerekse de Türk Silahlı Kuvvetlerimiz'in tüm dünyayı hayran bırakan başarılarıyla mazlumların yanında oldu.
Türkiye, tüm dünyanın sessizliğe gömüldüğü zamanlarda hakkın sesi olmuş, başta İslam dünyası olmak üzere kanın ve gözyaşının hakim olduğu her yerde, yaralara merhem olmuştur. Hiçbir siyasi kaygı gözetmeksizin, sadece insana verdiği değerden ötürü bu mücadelenin içerisinde olmuştur."
Mete ayrıca Muğla'nın 2019 yılında başarılarla ve huzurla anılmasının en büyük temennisi olduğunu ifade etti.