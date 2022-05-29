AK Parti İl Başkanı Mete, Muğla'ya yapılan yatırımları değerlendirdi - Son Dakika
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AK Parti İl Başkanı Mete, Muğla'ya yapılan yatırımları değerlendirdi

29.05.2022 14:23
AK Parti İl Başkanı Mete, Muğla'ya yapılan yatırımları değerlendirdi

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, 2021'de Muğla'ya yapılan harcama tutarının 6 milyar 75 milyon 675 bin lira olduğunu bildirdi.

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, 2021'de Muğla'ya yapılan harcama tutarının 6 milyar 75 milyon 675 bin lira olduğunu bildirdi.

Mete, parti binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün "Muğla olarak ödediğimiz verginin karşılığını alamıyoruz" söyleminin gerçeği yansıtmadığını savundu.

CHP'li Büyükşehir Belediyesinin, "Muğla'nın ödediği vergilerin karşılığını alamadığı" iddiasında bulunduğunu hatırlatan Mete, şunları kaydetti:

"Muhasebat Genel Müdürlüğü verilerinin sadece bir kısmını ifade etmek suretiyle hem beceriksizliklerine bahane bulmaya çalışan hem de kamuoyunu yanıltma gayretinde olan Osman Gürün'ü yanlışından dönmeye davet ediyorum. 2021'de Muğla'ya yapılan harcama tutarı 6 milyar 75 milyon 675 bin liradır. Bu tutar yatırım harcamalarının yanında, Muğla için yapılan eğitim harcamaları, sağlık harcamaları, sosyal yardımlar, mal ve hizmet alımları, Muğla'ya hizmet eden kamu görevlerinin ücret giderleri ve diğer giderlerden oluşmaktadır."

Mete, Belediye Başkanı Gürün'ün her şeyden evvel sorgulaması gerekenin kendisi ve yönetim anlayışı olduğunu ifade etti.

Muğla'ya hak ettiği hizmeti sunamayanların yanlışı başka yerde aramaması gerektiğini dile getiren Mete, "Yanlış, Büyükşehir Belediyesinin kaynaklarını doğru yönetememektedir. Yanlış, tamamen siyasi kaygılardan hareketle ihtiyaç fazlası onca personeli liyakat gözetmeksizin kadrolarına almaktır. Yanlış, milletin emanetine sahip çıkamamak güzelim memleketimizi çöp, çukur çamur deryasına çevirmektir. Biz inanıyoruz ki önce 2023, sonra da 2024 Muğla'mız için daha aydınlık olacaktır." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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