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AK Parti İl Başkanı Mumcu Ankara ziyaretini değerlendirdi - Son Dakika

AK Parti İl Başkanı Mumcu Ankara ziyaretini değerlendirdi

18.06.2021 16:25
AK Parti İl Başkanı Mumcu Ankara ziyaretini değerlendirdi, System.String[]

AK Parti Trabzon İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu Genel Merkez nezdinde yaptıkları Ankara ziyaretini değerlendirdi.

AK Parti Trabzon İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu Genel Merkez nezdinde yaptıkları Ankara ziyaretini değerlendirdi.

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'e Trabzon ile ilgili AK Parti İl Teşkilatı olarak gerçekleştirecek oldukları çalışma ve faaliyetler hakkında sunum yaptıklarını ifade eden İl başkanı Dr. Sezgin Mumcu " 2021 yılı Temmuz ayı ile 2022 yılı Ağustos ayını kapsayacak şekilde Trabzon'da İl Teşkilatı olarak geniş bir çalışma planı hazırladık. Trabzon'da yapmayı planladığımız çalışma ve programları Teşkilat Başkanımız Sayın Erkan Kandemir'e sunduk. Önümüzdeki süreçte AK Parti olarak Trabzon'daki tüm çalışmalarımızı plan ve program dahilinde gerçekleştireceğiz. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda vatandaşlarımızın talep ve isteklerini dikkate alarak doğrudan insanı Merkez alan siyaset anlayışımızla birlikte daima sahada olacağız. Sunum toplantısında, ilimizin hükümetimizden beklentileri ve ilimizin kaderini etkileyecek, Trabzon'u daha ileri taşıyacak büyük ölçekteki önemli projeler de masaya yatırıldı" dedi.

AK Parti Trabzon İl teşkilatı olarak Trabzon'da uyumlu bir çalışma gerçekleştirildiğini ifade eden İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu "Göreve geldiğimiz günden itibaren verdiğimiz birlik ve beraberlik mesajlarını yalnızca sözde bırakmayarak geçmişten günümüze önceki dönem il başkanlarımız, parti kurucularımız ve tüm teşkilat mensuplarımızla iletişimimizi güçlendirmeye gayret ettik. Bu çalışmaları yaparken gerek Milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve İlçe Belediye başkanlarımız ile gerek Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi ile de koordineli ve uyumlu bir şekilde hareket ederek güçlü bir birliktelik örneği sergiledik. Teşkilat Başkanımız, sergilediğimiz bu uyum ve birlikteliğin anketlere yansıdığını belirterek bizleri onore etti. Sayın Başkanımızdan aldığımız bilgiye göre Trabzon'daki oy oranımızda 2019 seçimlerine göre genel merkezimiz tarafından yapılan anketlerde yüzde 5 oranında bir artış olmuş. Bunu duymak bizi son derece memnun etti. Tevazu, samimiyet ve gayretle, bu uyum ve birlikteliği arttıracak ve 2023 seçimlerine daha da güçlü bir şekilde gireceğiz. Cumhur İttifakı olarak Trabzon'daki hedefimiz alınan en yüksek oy oranının da üstüne çıkmak. Bunu hep birlikte el ele vererek başarabileceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti Trabzon İl teşkilatı olarak 2023 seçimlerinde ilk defa oy kullanacak olan genç seçmenlere dönük önemli projeler gerçekleştireceklerini ifade eden İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu "AK Parti olarak Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2023 seçimleri için önemli çalışma hazırlıkları başlatmış bulunmaktayız. Özellikle genç seçmenlerimizle, büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşmak üzere; ülkemizin birlik, beraberlik ve geleceği için yol arkadaşlığı yapacağız. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırma gayretimiz genç kardeşlerimizle hedefine daha hızlı ulaşacaktır. Bu hedeflerimiz doğrultusunda genç kardeşlerimize ve Trabzon'da ilk defa oy kullanacak olan 43 bin genç seçmenlerimize yönelik önemli projelerimiz ve sürprizlerimiz olacaktır. Çok yakın bir zaman içerisinde gençlerimize yönelik planladığımız faaliyetlerimizi uygulamaya başlayacağız" diye konuştu.

Genel Merkez Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir başkanlığında Ankara'da gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Trabzon İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu, AK Parti Trabzon Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Adnan Günnar, Bahar Ayvazoğlu, Salih Cora, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Sürmen ve AK Parti Trabzon İl Gençlik Kolları Başkanı Sefa Küçükali katıldı. - TRABZON

AK Parti İl Başkanı Mumcu Ankara ziyaretini değerlendirdi
AK Parti İl Başkanı Mumcu Ankara ziyaretini değerlendirdi

Erkan Kandemir, AK Parti, Trabzon, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti İl Başkanı Mumcu Ankara ziyaretini değerlendirdi - Son Dakika


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