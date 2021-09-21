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AK Parti İl Başkanı Mumcu, gündemi değerlendirdi - Son Dakika

AK Parti İl Başkanı Mumcu, gündemi değerlendirdi

21.09.2021 12:27
AK Parti İl Başkanı Mumcu, gündemi değerlendirdi, System.String[]

AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, "Karşımızdaki millet ittifakının daha henüz cumhurbaşkanı adayı bile belli değil. Ona bile karar verememişler.

AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, "Karşımızdaki millet ittifakının daha henüz cumhurbaşkanı adayı bile belli değil. Ona bile karar verememişler. " dedi.

Bir otelde basın mensuplarıyla bir araya gelen Mumcu, milletvekilleriyle, belediye başkanlarıyla ve tüm kademedeki parti teşkilatlarıyla birlikte koordineli bir şekilde sahada çeşitli çalışmalar sürdürdüklerini söyledi.

Mumcu, basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak, yoğun bir tempo içerisinde çalıştıklarını belirtti. Yatırım Adası'nın yapım aşaması hakkında bilgi veren Mumcu, "Projelerde bir takım değişiklikler olabiliyor, bunlar teknolojik anlamda mühendislik anlamında bir takım hesaplamalar gerektiriyor. Bunların hesaba katılması lazım proje bu şekilde devam ediyor. " dedi.

Trabzon'a yapılacak otogarın yeri hakkında da görüşlerini belirten Mumcu, "Trabzon'un yeni bir otogara ihtiyacı var. Belirlenen yerin uygun olduğunu düşünüyorum. çünkü Karadeniz Kanuni Bulvarı'nın bittiği yer, Erzurum- Erzincan bağlantı yolu, aynı zamanda havalimanına yakın, şehir merkezine yakın bir yer. Trabzon'da biraz yer sıkıntısı var. 'Bir şeyi orada istemiyoruz' derken bir alternatif oluşturarak düşünmek lazım." diye konuştu.

Mumcu, geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Gençlik Festivali'nin İçişleri Bakanlığının genelgesine uygun olarak gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız'ın, şapka imalathanesi yapan bir fabrikanın ürünlerini zabıta ekiplerince imha edilmesini de değerlendiren Mumcu, şunları kaydetti:

"Belediye başkanımızın kendisinin kiraya vermiş olduğu binada, bir telefon gelmesi sonucu MHP İl Başkanımızla ve Belediye Başkanımızla da görüştüm. Telefon gelmesi sonucu yani 'Senin binanda böyle bir durum var. Haberin var mı?' diye telefon gelmesiyle oraya gidiyor. Oraya gitmesiyle duygusal davrandığını düşünüyorum. Daha itidalli olunabilirdi."

Mumcu, Güney Çevre Yolu'nun Trabzon için önemine değinerek, AK Parti olarak yarın seçim olacakmış gibi hazırlıklarının tamam olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin başında olduğu sürece 2023 seçimlerinin zor geçmeyeceğine işaret eden Mumcu, şöyle devam etti:

"Alternatif göremiyorum. Karşımızdaki millet ittifakının daha henüz cumhurbaşkanı adayı bile belli değil. Ona bile karar verememişler. Alternatif ben pek göremiyorum. Vizyon göremiyorum muhalefette. Ülkeyi yönetecek bir kabiliyet göremiyorum. Dolayasıyla 2023 seçimi, algılarla ve yalanlarla işi götürmeye çalışıyorlar. Ama algılar, olguların önüne geçemez. Olgular her zaman ön plandadır. Algılarla bir yere, yalanlarla bir yere kadar gidebilirsiniz ama yalancının mumu yassıya kadar yanıyor, yalanlar ortaya çıkıyor her zaman."

AK Parti İl Başkanı Mumcu, gündemi değerlendirdi
AK Parti İl Başkanı Mumcu, gündemi değerlendirdi
AK Parti İl Başkanı Mumcu, gündemi değerlendirdi

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: AK Parti İl Başkanı Mumcu, gündemi değerlendirdi - Son Dakika
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