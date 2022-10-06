AK PARTİ İL BAŞKANI'NDAN, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN BALIKESİR MİTİNGİNE DAVET - Son Dakika
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AK PARTİ İL BAŞKANI'NDAN, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN BALIKESİR MİTİNGİNE DAVET

06.10.2022 16:24

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 8 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek toplu açılış törenine Balıkesirlileri davet etti.

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 8 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek toplu açılış törenine Balıkesirlileri davet etti.

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplu açılış törenine katılmak üzere 8 Ekim'de Balıkesir'e geleceğini belirtip, açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 14.00'te Kuvayi Milliye Meydanı'nda halka sesleneceğini belirten Başaran, Balıkesirlileri mitinge davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en son yerel seçimlerden önce 2019 yılı şubat ayında Balıkesir'e geldiğini hatırlatan Başaran, "Ondan sonra pandemi süreci oldu. Uzun bir süre açıkçası tüm dünyayı etkilediği gibi ülkemizi de pandemi etkiledi. Pandeminin etkilerinin azalmasıyla birlikte Cumhurbaşkanımız da şehirleri ziyaret etmeye başladı. 8 Ekim'de inşallah şehrimizi de ziyaret edecek" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019-2020 yılları arasında Balıkesir'e yapılan okul, köprü, yol, hastane, huzurevi, öğrenci yurdu, yüzme havuzu gibi gençlere yönelik pek çok hizmet ile Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirilen yatırımların toplu açılışı için kente geleceğini vurgulayan Başaran, "Balıkesir olarak çok heyecanlıyız, çok mutluyuz, çok gururluyuz. Dünya liderini Balıkesir'de ağırlama noktasında açıkçası çok sevinçliyiz. Balıkesir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gereğince, layıkıyla ağırlayacak. Balıkesir'in tüm ilçelerinden vatandaşlarımız arıyor, telefonlarımız susmuyor. 'Bizler de katılmak istiyoruz, gelmek istiyoruz' diyorlar. Biz de bu noktada çalışmalarımızı yapıyoruz" diye konuştu.

'CUMHURBAŞKANIMIZIN GELMESİ, ŞEHRİMİZE BİRÇOK HİZMETİ BERABERİNDE GETİRECEK'

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelmesi, beraberinde şehrimize birçok hizmeti getirecek" diyen Başaran, şöyle devam etti: ?Hızlı treni Ankara'dan Bursa'ya, Bursa'dan da Bandırma ve Balıkesir merkeze kadar gelmesi noktasında çalışmalar var. Biz bunlarla ilgili yine talebimizi dile getireceğiz. Çanakkale Köprüsü'nün İstanbul- İzmir Otoyolu Savaştepe bağlantı noktasına bağlanması yönünde de bir talebimiz olacak. Bu noktada da talebimizi ileteceğiz. Balıkesir coğrafi konumuyla açıkçası gelecek vadeden bir şehir. Biz gençlerimizin geleceğini Balıkesir'de görmek adına devletimizin her türlü imkanını Balıkesir'e getirme noktasında canla başla çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Balıkesir'i geliştirmek noktasında tüm gayreti, hizmetlerini sürdürüyor. Gençlerimiz geleceğini başka şehirlerde aramak yerine doğduğu yerde doyacak, geleceğini Balıkesir'de arayacak diye ümit ediyoruz. Bizler AK Parti teşkilatı olarak, genel başkanımızın omuzlarındaki yükten ne kadar alabilirsek, onu ne kadar rahatlatabilirsek, 2023 seçimlerinde onu en fazla oyla tekrar cumhurbaşkanı yapabilirsek amacımıza ulaşmış olacağız" dedi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK PARTİ İL BAŞKANI'NDAN, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN BALIKESİR MİTİNGİNE DAVET - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK PARTİ İL BAŞKANI'NDAN, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN BALIKESİR MİTİNGİNE DAVET - Son Dakika
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