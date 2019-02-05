AK Parti İl Başkanı'ndan Meclis Üyelikleri Değerlendirmesi
15 dakika önce
AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, belediye meclis üyelikleri müracaatlarını değerlendirdi.
AK Parti Kayseri
İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, belediye meclis üyelikleri müracaatlarını değerlendirdi.
AK Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Çopuroğlu, il başkanlığındaki toplantıda, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
'u hafta sonu Kayseri'de ağırladıklarını anımsattı.
Kentte hava ikmal olarak bilinen arazinin millet bahçesine dönüştürüleceğini ifade eden Çopuroğlu, ilerleyen günlerde bu konuda çalışmalara başlayacaklarını belirtti.
Belediye meclis üyelikleri için yoğun bir müracaat olduğunu ifade eden Çopuroğlu, şunları kaydetti:
"Bizler Seçim Koordinasyon Merkezimizin programları dahilinde daha fazla vatandaşlarımızla hemhal olmaya çalışıyoruz. Merkezdeki organizasyonlarımız olduğu gibi ilçelerdeki organizasyonlarımıza da devam ediyoruz. Belediye meclis üyelikleri ile alakalı listenin genel merkezimize teslim edilmesi sürecini yaşıyoruz. Yoğun katılımlı ziyaretçilerimiz oluyor. Tüm teşkilatımızla listeler üzerinde çalışıyoruz. Malum, muhteşem bir müracaat var. 500'e yakın bir müracaat oldu. Genel merkezimize sunacağız. Yeni meclis üyelerimizle birlikte eski meclis üyelerimizle hemhal olmak sureti ile güzel bir liste çıkarmaya gayret ediyoruz. İlçelerde ise AK Parti teşkilatlarımız ve MHP
ilçe teşkilatlarımız el ele vererek çalışmalarını devam ettiriyor."
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:07 Kaynak: AA
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