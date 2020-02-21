AK Parti İl Başkanı Necip Filiz'den ilçe başkanlarına teşekkür - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti İl Başkanı Necip Filiz'den ilçe başkanlarına teşekkür - Son Dakika

AK Parti İl Başkanı Necip Filiz'den ilçe başkanlarına teşekkür

7 saat önce

AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, kongreye kadar görevlerini yürütecek olan Acıpayam ve Honaz ilçe başkanlarına teşekkür etti.

AK Parti İl Başkanı Necip Filiz'den ilçe başkanlarına teşekkür, System.String[]

AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, kongreye kadar görevlerini yürütecek olan Acıpayam ve Honaz ilçe başkanlarına teşekkür etti.

Filiz, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti'de teşkilat içi değişimler ve yenilenmelerin partinin dinamizminin bir göstergesi olduğunu, bu tür yenilenmeleri her zaman bir bayrak değişimi olarak değerlendirdiklerini belirtti.

AK Parti'nin daima kendisiyle yarışan ve her dönem yenilenen kadroları ile hedeflerini bir bir gerçekleştirmeye, millete ve ülkeye durmaksızın hizmet etmeye odaklanmış bir siyasi hareket olduğunun altını çizen Filiz, şunları kaydetti:

"AK Parti Acıpayam ve Honaz ilçe başkanlarımız, Genel Merkezimizin talebiyle ilçelerindeki kongreye kadar başkanlık görevlerini yürüteceklerini ve kongrede aday olmayacaklarını ifade ettiler. Demokrasimizin güçlenmesi, ülkemizin kalkınması için 'Güçlü Türkiye' sevdasıyla görev yaparak göstermiş oldukları fedakarlık ve özveri için Acıpayam İlçe Başkanımız Nurhayat Şanlı ve ekibine, Honaz ilçe başkanımız Mesut Türkoğlu ve ekibine teşekkür ediyoruz. AK Parti gücünü birlik ve beraberliğinden almaktadır. Genciyle yaşlısıyla, erkeğiyle kadınıyla herkesin elini taşın altına soktuğu bir teşkilatın mensuplarıyız. Bu süreçte kimi zaman önemli sorumluluklar üstlenmemiz, kimi zaman fedakarlıklar yapmamız gerekebiliyor. Ak Parti'de yeni-eski diye bir kavram yoktur, sadece görev değişikliği vardır. Her AK Partili son nefesine kadar bu kutlu davanın mensubudur. Birlikte yürüyecek daha çok yolumuz, bu eşsiz vatanı ve aziz milletimizi layık olduğu yere taşıyacak daha çok vazifemiz var."

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Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:26 Kaynak: AA
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