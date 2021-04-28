AK Parti İl Başkanı Özbek'ten 15 öğrenciye tablet desteği - Son Dakika

AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, 15 öğrenciye tablet desteğinde bulundu,

AK Parti Hakkari İl Başkanlığında öğrencilerle bir araya gelen Başkan Özbek, ihtiyaç sahibi 15 öğrenciye tablet hediye etti. Tablet dağıtımında gazetecilere açıklamada bulunan Başkan Özbek, daha önce gençlerle toplantı düzenlediklerini ve kentte yaşayan gençlerin fikirlerini dinlemek istediğini söyledi. Gençlerin fikirlerinin kendileri için değerli olduğunu ifade eden Başkan Özbek, "Gençlerimiz geldi bizi dinledi. Biz onları dinledik ve çok güzel taleplerden bulundular. Bu taleplerden bir tanesi de tablet isteğiydi. Bu kardeşlerimiz o ortamda bizim tabletimiz yok ve tablet istiyoruz dediler. Bizde bu çocuklara tablet temin ettik. Sadece bu tablet dağıtımı ile kalmadı, toplantıda gençlerimizin çok kıymetli fikirleri oldu. Çevre, sosyal, eğitim, sağlık ve Hakkari ile ilgili çok değerli fikirleri oldu. Bu fikirleri kamuoyu ile paylaşacağım" dedi. - HAKKARİ