AK Parti İl Başkanı Özcan - 25 İlçede 3 Bin 217 Sandıkta Usulsüzlüklere İtirazda Bulunduk
1 saat önce
- AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın açıklaması ANKARA - AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
- AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın açıklaması ANKARA - AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan, 25 ilçede büyükşehir sonuçlarına, 3 bin 217 sandıkta da usulsüzlüklere itirazda bulunduklarını açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:16 Kaynak: AA
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