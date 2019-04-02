Son Dakika Haberleri: AK Parti İl Başkanı Özcan - 25 İlçede 3 Bin 217 Sandıkta Usulsüzlüklere İtirazda Bulunduk

AK Parti İl Başkanı Özcan - 25 İlçede 3 Bin 217 Sandıkta Usulsüzlüklere İtirazda Bulunduk

1 saat önce

- AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın açıklaması ANKARA - AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

- AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın açıklaması ANKARA - AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan, 25 ilçede büyükşehir sonuçlarına, 3 bin 217 sandıkta da usulsüzlüklere itirazda bulunduklarını açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:16 Kaynak: AA

Hakan Han, Ankara, AK Parti, Güncel
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