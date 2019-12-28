AK Parti İl Başkanı Özcan basın toplantısı düzenledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti İl Başkanı Özcan basın toplantısı düzenledi - Son Dakika

AK Parti İl Başkanı Özcan basın toplantısı düzenledi

6 saat önce

AK Parti İl Başkanı Mestan Özcan, Malkara ilçesinde basın toplantısı düzenledi.

AK Parti İl Başkanı Özcan basın toplantısı düzenledi, System.String[]

AK Parti İl Başkanı Mestan Özcan, Malkara ilçesinde basın toplantısı düzenledi.

Özcan, Malkara İlçe Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, partisinin il genelinde yaptığı çalışmaları anlattı.

Özcan, "Doğalgaz anlaşmaları AK Parti Enerji Bakanlığı ile Gazdaş firması arasında yapıldı. AK Parti olarak bizim girişimlerimiz sonrasında da Malkara ve Hayrabolu'ya, Şarköy'e doğalgazın getirilmesi sağlandı. Öyle CHP Belediye Başkanı çıkıp da 'biz getirdik' diyerek hizmetleri sahiplenmesin." dedi.

Malkara İlçe Başkanı Gökhan Şentürk ise yapılacak yatırımlardan bahsederek, şunları kaydetti:

"İlçemize 2 yıl içinde sadece Gençlik ve Spor Bakanlığından 6,5 milyon liralık olimpik yüzme havuzu, gençlik merkezi, Sağlamtaş Mahallesi'ne standartlarda bir futbol sahası yapılacak. Bunun yanında Trakya Elektrik Dağıtım 2020 yılında ilçeye 15 milyonluk yatırım yapacak. Eski devlet hastanesi yıkılacak ve Gençlik ve Spor Bakanlığına devredilecek, buraya da modern ve uluslararası standartlarda Kapalı Spor Salonu yapılacak. Adliye Sarayı'mızın tüm işlemlerinde sona gelindi ve planları çizildi."

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Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 08:42 Kaynak: AA
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