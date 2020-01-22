AK Parti İl Başkanı Özcan: "Çorlu Devlet Hastanesi, araştırma hastanesi olacak" - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti İl Başkanı Özcan: 'Çorlu Devlet Hastanesi, araştırma hastanesi olacak' - Son Dakika

AK Parti İl Başkanı Özcan: "Çorlu Devlet Hastanesi, araştırma hastanesi olacak"

6 saat önce

AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan ve Çorlu İlçe Başkanı Yavuz Uylaş, Çorlu Gazeteciler Derneğini ziyaret ederek basın mensupları ile bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanı Özcan:

AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan ve Çorlu İlçe Başkanı Yavuz Uylaş, Çorlu Gazeteciler Derneğini ziyaret ederek basın mensupları ile bir araya geldi.


AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, ilçe ziyaretleri kapsamında geldiği Çorlu'da İlçe Başkanı Yavuz Uylaş, Kadın Kolları Başkanı Vijdan Yılmaz ve Gençlik Kolları Başkanı Sebahattin Birsöz ile beraber Gazeteciler Derneği Başkanı Levent Silistre ve dernek üyeleri ile bir araya geldi. Özcan, "Basın toplantısı yapmaktan ziyade biz gidelim basın mensuplarını ziyaret edelim dedik. Hem ilçemizde esnafımızla hem de basın mensuplarımızla görüşerek sorunları yakından görüp dinlemek istedik. 2023 yılına çok az bir süre kaldı. Bu şehri gelişmiş şehirler haline getirmemiz lazım. Bunlara odaklanmamız gerekiyor. Biz artık hizmet bekliyoruz" dedi.


Mestan Özcan, " Sağlık Bakanlığı, daha önce köyden mahalleye dönen bölgelerde bulunan sağlık evlerini yeniden açma kararı aldı. Sağlık İl Müdürlüğümüz 150-200 civarında sağlık personeli alacak. Köyden dönen mahallelere sağlık evleri Mart-Nisan ayında gelecek. Bunları bir an evvel yapmamız gerekiyor. Sağlık Bakanlığı bu konuda hastanelerin yoğunluğunu da azaltmayı hedefliyor. Vatandaşın bir yeri ağrıyor kalp ile ilgili randevu alıyor ama mide ile ilgili sorunu çıkıyor. Kalpten randevu aldığı için kalp ile ilgili sıkıntısı olana randevu verilemiyor. Bunun önüne geçmek için vatandaşı eğitmemiz lazım. Allah kısmet ederse Sağlık Bakanlığı yönetmelik ile ilgili değişiklik yapacak ve Çorlu Devlet Hastanemiz araştırma hastanesine dönüşecek. Kısmetse 2020 yılı içinde belki de 1-2 ay içinde netlik kazanacak" diye konuştu.


Basın mensuplarının Çorlu ve Tekirdağ gündemi ile ilgili sorularının ardından ziyaret günün anısına fotoğraf çekimi ile sona erdi. - TEKİRDAĞ

Mestan Özcan, Tekirdağ, AK Parti, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:27 Kaynak: İHA
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