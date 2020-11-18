AK Parti İl Başkanı Özmen'den Büyükşehir Belediyesi'ne 'Bütçe' eleştirisi - Son Dakika

AK Parti İl Başkanı Özmen'den Büyükşehir Belediyesi'ne 'Bütçe' eleştirisi

18.11.2020 16:40
AK Parti İl Başkanı Özmen'den Büyükşehir Belediyesi'ne 'Bütçe' eleştirisi, System.String[]

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, yaptığı basın açıklaması ile Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinin her geçen gün azaldığını belirterek "Bütçeler belediye başkanlarının misyon ve vizyonunun göstergesidir.

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, yaptığı basın açıklaması ile Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinin her geçen gün azaldığını belirterek "Bütçeler belediye başkanlarının misyon ve vizyonunun göstergesidir. Büyükşehir Belediyesinin bütçesi yetersizdir" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye bütçesinin 2017 yılında 920 milyon TL, 2018 yılında 935 milyon TL, 2019 yılında 950 milyon TL, 2020 yılında 810 milyon TL ve 2021 yılı için 830 milyon TL olarak belirlendiğini hatırlatan AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, "Görüldüğü üzere şehrimizin bütçesi yerinde saymaktan bile uzak 5 yıl öncesine göre 90 milyon TL azalmıştır. Bir de planlanan bu bütçenin hayata geçirilmesi var. Örneğin; 2018 yılı bütçe gelirleri gerçekleşme oranı yüzde 59,54 iken gider gerçekleşme oranı yüzde 79,50'dir. 2017 yılında ise bütçenin gerçekleşme oranı 48'dir" diyerek Aydın Büyükşehir Belediye yönetimini eleştirdi.

Nüfus olarak Aydın'ın en küçük ilçelerinden biri olan Buharkent Belediyesinin 2017 yılında 10 milyon TL olan bütçesini, 2018'te 11 milyon TL'ye, 2019'da 15 milyon TL'ye, 2020'de 11 milyon 250 bin TL'ye, 2021 yılında ise 2017 yılı bütçesine göre ikiden fazlaya katlayarak 22 milyon 500 bin TL'ye yükselttiğini hatırlatan AK Pati İl başkanı Özmen, "Kuşkusuz iki Belediyenin nüfusu ve yapısı karşılaştırılamaz ama ufuk ve vizyon ile şehre hizmet aşkı birleşince Buharkent Belediyemiz örneğinde görüldüğü gibi tekeden süt de çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Açıklamasına "Bütçeler aynı zamanda Belediye Başkanları'nın da bir nevi vizyonu ve misyonunun bir göstergesidir" diyerek devam eden AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer özmen, "Buna göre bu, 5 yılda 90 milyon TL geriye giden Aydın Büyükşehir Belediye Bütçesi de vizyonun ve misyonun açık göstergesidir. Grubumuz bütçeyi encümen kararı doğrultusunda şehre hizmet edilsin anlayışı ile kabul etmiştir. Ancak bütçe yetersizdir. Örneğin son deprem ile birlikte tekrar deprem gerçeği ile karşı karşıyayız. Bu süreçte Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı'na ayrılan 5 milyon TL'lik rakamı yetersiz buluyoruz. Yine Tarım şehri olan Aydınımızda Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na ayrılan 8 milyon TL de yetersizdir. Tabi dönem sonunda bunların ne kadarı gerçekleşecek o da ayrı bir konu. Bunu da hep birlikte göreceğiz" dedi.

"Yıkım kararı olan okul binaları"

Açıklamasında gündemdeki konuları da değerlendiren Başkan Özmen, "Gündemde olan bir diğer konu ise Aydın'da yıkımına karar verilen 9 tane okul binası bulunmaktadır. 7 tanesinin yıkım ihalesi gerçekleşmiş yıkımı yapılmaktadır. Diğer iki bina da boşaltılmış durumdadır. Yetkililerden aldığımız bilgiye göre okullarımızın güçlendirme çalışmaları da hızlı bir şekilde devam etmektedir" dedi.

"Aydın- Denizli otoyolnun temelinin Denizli'de atılması"

Açıklamasında son günlerin polemik konularından birisi haline gelen; Pazartesi günü temeli atılan Aydın-Denizli otoyolunun temel atma töreninin Denizli'de atılması hususunu da değerlendiren Özmen, "Otoyolun üç şantiyesinden biri Denizli'de ikisi Aydın'da, Kuyucak ve Dalama'da olacaktır. Otoyol inşaatında yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlanacak ve kullanılacak malzemenin temininde yerel kaynaklardan faydalanma konusunda azami gayret gösterilecektir. Uzun yıllardır beklenen, bölgeye hem ticari, hem turizm, hem de ulaşım noktasında ciddi imkanlar sağlayacak olan bu otoyolun iki yıl gibi kısa bir süre içerisinde tamamlanarak faaliyete geçirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca hem Aydın, hem de Denizli illerimizde bu zamana kadar görev yapmış ve şu anda görevde olan tüm milletvekillerimizin bu projenin hayata geçirilmesi noktasındaki gayret ve çalışmaları herkes tarafından bilinmektedir. Daha önce de köprüleri ve otoyolları eleştiren zihniyet açılışını da Aydın sınırlarında yapacağımız bu otoyol faaliyete geçtiğinde umarım mahcup olacaktır. Ayrıca biz Aydın olarak 20 yıldır otoyol konforunu yaşayan bir il olarak, Denizli otoyol ile daha yeni tanışacak. Bu tür polemikler ile kimse şehrimize yaptığımız ve yapacağımız hizmetlere gölge düşürmeye kalkmasın. Aydın'da bizim, Denizli'de bizim. Verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirme gayreti ile milletvekillerimizle beraber çalışmaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz inşallah" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

AK Parti İl Başkanı Özmen'den Büyükşehir Belediyesi'ne 'Bütçe' eleştirisi

Büyükşehir Belediyesi, Ömer Özmen, AK Parti, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AK Parti İl Başkanı Özmen'den Büyükşehir Belediyesi'ne 'Bütçe' eleştirisi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Spor spikeri, maç sonuçlarını okurken kırdı geçirdi! O anlar sosyal medyada gündem oldu Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na tehditlerini sürdürüyor: Sende yürek varsa beni öldürtsene Fenerbahçe, eski golcüsü Semih Şentürk'ü futbol akademisi antrenörlüğüne getirdi 20 yıl sonra Mahsun Kırmızıgül ile barışan Alişan sessizliğini bozdu: Evime kadar gelip beni mahcup etti Efsane boksör Mike Tyson, ringlere geri dönüyor Son Dakika! Faiz kararı öncesi Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Yatırımcımızı yüksek faize ezdirmemeliyiz Savcı Sayan'dan bomba iddia: HDP'ye karşı birleştiler, parti kuruyorlar "Uygunsuz görüntüleri var" iddiasıyla kızını öldürmüştü! Mahkeme gerekçeli kararını açıkladı
Şuşa'da Türk bayrağını gören Rus gazeteci şaşkınlığını gizleyemedi: Türkiye'nin buradaki varlığını saklamıyorlar Şuşa'da Türk bayrağını gören Rus gazeteci şaşkınlığını gizleyemedi: Türkiye'nin buradaki varlığını saklamıyorlar         
17:10
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar tek tek sıralandı! İşte o liste İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar tek tek sıralandı! İşte o liste         
16:44
Polis, müşteri gibi davranıp fuhuş yapan kadını suçüstü yakaladı Polis, müşteri gibi davranıp fuhuş yapan kadını suçüstü yakaladı         
16:12
Yeni korona tedbirleri sonrasında AVM'lerdeki kafe ve restoranlar da paket servis şeklinde hizmet verecek Yeni korona tedbirleri sonrasında AVM'lerdeki kafe ve restoranlar da paket servis şeklinde hizmet verecek         
15:58
Cemal Enginyurt, Alaattin Çakıcı'yı eleştirdiği paylaşımını sildi: Mesaj amacına ulaştı Cemal Enginyurt, Alaattin Çakıcı'yı eleştirdiği paylaşımını sildi: Mesaj amacına ulaştı         
15:54
Nijerya'da Nijerya'da "teşhis konulamayan hastalık" nedeniyle 50 kişi öldü         
15:43
4 yaşındaki çocuğun üstünden ticari taksi geçti, ağabeyi baygınlık geçirdi! Feci kaza kamerada 4 yaşındaki çocuğun üstünden ticari taksi geçti, ağabeyi baygınlık geçirdi! Feci kaza kamerada         
14:54
Feyza Civelek, Sol Yanım dizisindeki rolü için 20 kilo verdi Feyza Civelek, Sol Yanım dizisindeki rolü için 20 kilo verdi         
13:41
Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'nın tehdit mektubuyla ilgili ilk açıklama: Çakalların olduğu yerde hiç kimse bize bir şey söyleyemez Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'nın tehdit mektubuyla ilgili ilk açıklama: Çakalların olduğu yerde hiç kimse bize bir şey söyleyemez         
13:08
Oyuncu Gül Gölge trafik kazası geçirdi Oyuncu Gül Gölge trafik kazası geçirdi         
12:23
Ali Babacan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul etmedim Ali Babacan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul etmedim         
12:18
Masumlar Apartmanı'nda Safiye'nin aşkı geri dönüyor! Tansel Öngel kadroya dahil oldu Masumlar Apartmanı'nda Safiye'nin aşkı geri dönüyor! Tansel Öngel kadroya dahil oldu         
12:03
"Salgın bütün ülkeye yayılmış durumda" diyen bakan Koca üç kentimize dikkat çekti         
11:36
Evinin bahçesine düşen göktaşını 14 milyona satan adam, milyoner olduğunu duyurdu Evinin bahçesine düşen göktaşını 14 milyona satan adam, milyoner olduğunu duyurdu         
11:11
Su içtiği için dehşeti yaşayan çocuğun hayatı alt üst oldu: Geceleri uyumuyor, yabancı birini görünce kaçıyor Su içtiği için dehşeti yaşayan çocuğun hayatı alt üst oldu: Geceleri uyumuyor, yabancı birini görünce kaçıyor         
10:31
İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu         
10:13
Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar         
01:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2020 17:35:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti İl Başkanı Özmen'den Büyükşehir Belediyesi'ne 'Bütçe' eleştirisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei