AK Parti İl Başkanı Özmen, "Kısa bir sürede 12 bini aşkın üye kaydı gerçekleştirdik" - Son Dakika

AK Parti İl Başkanı Özmen, "Kısa bir sürede 12 bini aşkın üye kaydı gerçekleştirdik"

08.12.2020 00:58
AK Parti İl Başkanı Özmen,

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, partilerinin Aydın'da hızla yükselmeye ve büyümeye devam ettiğini belirtip, "3,5 ay gibi kısa bir sürede teşkilatlarımız 12 bini aşkın üye kaydı gerçekleştirdi" açıklamasında bulundu.

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, partilerinin Aydın'da hızla yükselmeye ve büyümeye devam ettiğini belirtip, "3,5 ay gibi kısa bir sürede teşkilatlarımız 12 bini aşkın üye kaydı gerçekleştirdi" açıklamasında bulundu.

AK Parti Aydın İl Başkanı Özmen İl Başkanlığı olarak 17 ilçede ana kademe ilçe kongrelerini tamamladıklarını ifade ederek, "Gençlik Kolları ve Kadın Kollarımızda ise ilçelerimizin atamaları yapılarak bazı ilçelerimizin kongreleri tamamlandı, bazılarında ise Pandemi sebebiyle tedbir amaçlı olarak kongrelerimiz ileri bir tarihe erteledik. Teşkilat olarak bu süreçte hızlı bir şekilde mahalle yönetimlerimizin teşkilatlanma yapılanması ve sandık esaslı çalışma modelinin uygulanması noktasında çalışmalara başladık. Kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere vatandaşlarımız ile bağımızı hiç koparmayıp, salgın döneminde kapılarımızı hep açık tuttuk. Bu süreçte gerek teşkilat çalışmalarımız, gerekse halkımızın talep ve isteklerine elimizden geldiğince karşılık vermek için yoğun bir çalışma içerisinde olduk. Yenilenen ve tazelenen teşkilat kadrolarımız ile beraber vatandaşlarımızın derdi ile dertlenirken, büyüyen ve güçlenen AK Parti ailesine yeni üyeler kazandırmaya da devam ettik. Ayrıca ilçelerimizle birlikte çıktığımız Gönül Seferberliği'nde, daha iyi bir gelecek ve lider ülke Türkiye için partimize yeni üyeler kazandırmaya devam ediyoruz" dedi.

"Ailemize 12 bini aşan yeni kardeşimizi kazandırdık"

Korona virüs salgın şartlarında, salgına karşı tedbirleri de dikkat ederek büyük bir özveri ile çalıştıklarını belirterek, " AK Parti ailemize sayısı 12 bini aşan yeni kardeşimizi kazandırdık. Üyelerimizin bir kısmı parti binalarımıza bizzat gelerek kendileri kayıtlarını yaptırdı, bir kısmının da evlerine ya da iş yerlerine yaptığımız ziyaretlerde üye olmalarını sağladık. Milletimize hizmet mücadelemiz, hiç durmadan, yorulmadan devam edecektir. Yeni üyelerimizle birlikte Aydın'ımızdaki üye sayımızın çok kısa sürede bu denli artış göstermesi vatandaşlarımızın, büyük ve güçlü Türkiye mücadelesinde, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'mize olan teveccühünün bir göstergesidir. Bu tablo, milletimizin geleceğini AK Parti'de gördüğünün inkar edilemez bir işaretidir. Bu bağlamda partimize, büyük AK Parti ailemize katılan yeni dava gönüllülerimize, kıymetli üyelerimize tekrardan hoş geldiniz diyorum" diye konuştu.

"19 senelik hikayemizin her bir anı kahramanlık hikayesidir"

Durmadan ve yorulmadan hedeflerine ulaşmak için çaba gösterdiklerini açıklayan İl Başkanı Özmen, "Biz bu davaya sevdalı büyük bir aileyiz. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hedeflerimize, durmadan, yorulmadan, aşkla, heyecanla yürümeye devam ediyoruz. Bu nedenle canla başla özverili bir şekilde çalışmamız gerektiğini unutmamamız gerekiyor. 19 senelik hikayemizin her bir anı bir kahramanlık hikayesidir. Bu süreçte milletimiz ile beraber yürüdüğümüz gibi, bundan sonra da yürümeye devam edeceğiz. AK Parti hikayesi içinde yer alan teşkilat mensuplarımızın her birine şükran borçluyuz. Bu münasebetle milletimizin güvenine layık olma sorumluluğunu üstlenmiş ve bu şuurla, bu vakarla çalışan, gayret gösteren tüm teşkilat mensubu kardeşlerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

AK Parti, Sandık, Kadın, Aydın, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti İl Başkanı Özmen, 'Kısa bir sürede 12 bini aşkın üye kaydı gerçekleştirdik' - Son Dakika


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