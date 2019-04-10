AK Parti İl Başkanı Revi'den CHP İl Başkanı Uzun'un "Ak Parti Trabzon'da Oy Kaybetti" İddialarına...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Trabzon İl Başkanı Güzide Uzun'un AK Parti'nin Trabzon'da oy kaybettiği iddialarına AK Parti Trabzon İl Başkanlığı'ndan cevap geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Trabzon İl Başkanı Güzide Uzun'un AK Parti'nin Trabzon'da oy kaybettiği iddialarına AK Parti Trabzon İl Başkanlığı'ndan cevap geldi.



AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, CHP'nin matematik konusunda büyük problemler yaşadığını söyledi. CHP İl Başkanı Güzide Uzun'un seçim sonuçlarına dahi bakmadığını ifade eden Revi "Bir siyasetçi kendini ancak bu şekilde gülünç duruma düşürebilir. Eğer Sayın Güzide Uzun seçim sonuçlarını incelemiş olsaydı böyle konuşmazdı diye düşünüyorum. AK Parti olarak 2014 yerel seçimlerine göre hem oy sayımızı hem de oy oranlarımızı yükselttik" dedi.



CHP İl Başkanı Uzun'un kendi başarısızlıklarını örtmek için bu tür açıklamalar yaptıklarının altını çizen Revi "Sayın Uzun'un açıklaması tutarsız bir açıklama olmuş. Seçim sonuçları ortada açıp bakabilirler. Fakat bu işlerine gelmiyor. Cumhur İttifakı Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Murat Zorluoğlu ile AK Parti olarak Trabzon'da yüzde 64,61 oy oranı gibi büyük bir farkla seçimi kazanarak hem oy oranımızı hem de oylarımızı arttırarak Türkiye'de derece yaptık. CHP İl Başkanı Sayın Uzun kendi başarısızlıklarını örtmek için çırpınıp duruyor. Aradaki fark ortada. Gerçekler ortada. Eğer konuşacaksa aradaki farkı konuşsun" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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