AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu'ndan "27 Mayıs darbesi" açıklaması - Son Dakika

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Türk demokrasi tarihinin kara lekelerinden 27 Mayıs darbesinin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çopuroğlu, mesajında, Türk demokrasisine vurulmuş en büyük darbelerden biri olan ve Türk milletinin vicdanında derin yaralar açan 27 Mayıs 1960 darbesinin üzerinden 61 yıl geçmesine rağmen hala hafızalardaki canlılığını koruduğunu belirtti.

Türk demokrasisinin tek partili hayattan, çok partili gerçek bir demokrasiye geçerek millet iradesini ortaya koyduğunu aktaran Çopuroğlu, şunları kaydetti:

"On yıl süren Demokrat Parti iktidarı, sonucu askeri darbe olan bir müdahale ile karşı karşıya kalmıştır. Ülkemizin tam anlamıyla bir demokrasiye geçişi özümsediği ve kendi demokrasi kültürünü oluşturması için ihtiyacı olan zaman ve tecrübenin bu şekilde bir darbe ile ortadan kaldırılması ve demokrasinin kesintiye uğratılması hem Türk siyasi hayatında hem de milletimizin vicdanında travma yaratmıştır. Milli Birlik Komitesi (MBK) tarafından düzenlenen darbe neticesinde, demokrasi askıya alınırken Türkiye'nin uluslararası alanda itibarı da yerle bir olmuştur. Yapılan darbenin ardından Yassıada'da görülen davalar sonucunda idam edilen ve tarihe demokrasi şehidi olarak geçen dönemin Başbakanı Adnan Menderes'e, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'ya ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'a yüce Allah'tan rahmet diliyor, Türk milletinin böylesi elim hadiseleri bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum."