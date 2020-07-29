AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çopuroğlu, mesajında, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs nedeniyle toplu bayramlaşma yapılamayacak olsa da bayramın heyecanını, mutluluğunu ve manevi ruhunu derinden hissettiklerini, salgının bir an önce son bulmasını umut ettiklerini belirtti.

Çopuroğlu mesajında, "Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyor, bayramın ülkemize, ulusumuza ve tüm dünyaya hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.