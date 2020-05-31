AK Parti İl Başkanı Salman'dan

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, 1 Haziran Pazartesi günü Türkiye'de yeni normalin başlangıcı olduğunu belirterek, bu kapsamda Bursa'nın her köşesinde vatandaşlarla buluşma programı düzenlediklerini bildirdi.

Salman, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal mesafe, maske gibi kurallara uyarak gerçekleştirilecek programın amacının yeni normale geçişe dikkati çekmek ve halkın sorunlarını dinlemek olduğu ifade etti.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerin 1 Haziran itibarıyla kademeli olarak azaltılacağını hatırlatan Salman, şunları kaydetti:

"Koronavirüs sürecinde Türkiye çok başarılı bir sınav vermiştir. Bizler de Bursa teşkilatları olarak yerel yöneticilerimiz ve milletvekillerimizle sürekli halkımızın yanında olduk sorunlarını yakından takip edip anında çözüm üretmeye özen gösterdik. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın emekli maaşlarının kendilerine ulaştırılması, market ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması noktasında seferber olduk. İhtiyaç sahiplerine gıda ve erzak dağıtımı, devlet tarafından verilen 1000 liralık nakdi yardımların hak sahiplerine ulaştırılması hizmetlerini gerçekleştirdik. Devletimiz ücretsiz maske dağıttı. ABD ve Avrupa ülkeleri dahil 80 ülkeye maske, ilaç ve sağlık malzemeleri yardımı yapıldı. AK Parti iktidarlarında sağlığa yapılan yatırımların meyvesi de bu dönemde alındı. Allah'a şükür ki yoğun bakım ünitelerimiz ve diğer sağlık hizmetlerimiz ile dünyanın imrendiği bir noktadayız."