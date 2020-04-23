AK Parti İl Başkanı Salman'dan ramazan ve 23 Nisan mesajı - Son Dakika

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, ramazan ayının başlangıcı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Salman, mesajında bereketin, bolluğun ve paylaşımın yoğun şekilde yaşandığı ramazan ayına bir kez daha erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Ramazan ayının İslam alemine bereket getirmesini dileyen Salman, "Ramazan, paylaşmak, paylaşarak çoğalmak demektir. Hiç şüphesiz Ramazan ayının manevi atmosferi, yapılan yardımları da bereketlendirmektedir. Bu mübarek ayda bizlere düşen görev yardımlaşmanın ve dayanışmanın güzelliğini en güzel şekilde yaşayıp yaşatmaktır." ifadelerini kullandı.

Salman, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlandığını da ifade ederek, şöyle devam etti:

"Gazi meclisimizin kuruluşu, vatan ve bayrak sevgisinin, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin timsali, özgürlüğümüzün güvencesi olmuştur. 23 Nisan 1920, milletimiz için, milli iradenin dışında hiçbir yönetimin, hiçbir vesayetin tanınmayacağının ve tam bağımsızlık yolunda ilerleyişimizin ilanıdır. Nitekim milletimiz aynı iradesini 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında da tankların önüne atılarak göstermiştir. Maalesef tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle, gazi meclisimizin kuruluşunun 100. yılında meydanlara çıkamıyoruz. Ama coşkumuzu evlerimizde üst seviyede yaşamaktayız."

Salman, Kovid-19 salgınıyla mücadelede can siperane çalışan sağlık camiasına da teşekkür etti.