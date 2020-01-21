Son Dakika › Güncel › AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun'dan Tavşanlı ziyareti - Son Dakika
AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun'dan Tavşanlı ziyareti
6 saat önce
AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'na atanan Sebahattin Ceyhun iade-i ziyaret turlarına başladı.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 05:45 Kaynak: İHA
AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'na atanan Sebahattin Ceyhun iade-i ziyaret turlarına başladı.
Tavşanlı Belediyesi ve AK Parti İlçe Teşkilatı'nı ziyaret eden Başkan Ceyhun, Belediye Başkanı Mustafa Güler ile AK Parti İlçe Başkanı Bilal Kıyak ve partililerle bir araya geldi.
Belediye Başkanı Mustafa Güler, ziyaretin anısına Ceyhun'a hediye takdim ederken, "AK Parti Kütahya İl Başkanlığı görevine atanan Sebahattin Ceyhun'a başarılar diliyorum. Bu kutlu davada omuz omuza çalışacağımızı ifade ediyor, Başkanımız ve yeni yönetim kurulunun Kütahya için hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - KÜTAHYA
Son Dakika AK Parti'den cemevine yapılan saldırıyla ilgili açıklama: Toplumun fay hatlarını hedef alıyorlar Erdoğan talimatı verdi, Meclis'e sunulacak! Hayvanlara karşı işlenen suçlara 'hayvan polisi' geliyor Davutoğlu'nun kurucusu olduğu Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyum atandı İstanbul Arnavutköy'de markete EYP'li saldırı düzenlendi