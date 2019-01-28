AK Parti İl Başkanı Şengül: İlçeyi Yönetemeyen Soyer, İzmir'i Nasıl Yönetecek

CHP'nin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'i açıklamasının ardından, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, "Yaklaşık 40 bin nüfuslu bir ilçeyi bile düzgün yönetemeyen, belediyeyi borç batağına sokan, çalışanların maaşını ödeyemeyen bir...

CHP'nin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'i açıklamasının ardından, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, "Yaklaşık 40 bin nüfuslu bir ilçeyi bile düzgün yönetemeyen, belediyeyi borç batağına sokan, çalışanların maaşını ödeyemeyen bir kişi, İzmir'i nasıl yönetecek?" dedi.



AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, Tunç Soyer'in CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklanmasının ardından bir değerlendirme yaptı. Şengül, "Belediye Başkanlığı ve Ekonomi Bakanlığı dönemindeki başarısı, tecrübesi, bilgi birikimi ve bürokrasiye hakimiyeti ile partimizin Büyükşehir Adayı Sayın Nihat Zeybekci, her anlamda rakibinden çok önde. Tunç Soyer'in, Nihat Zeybekci ile aynı sıklette olmadığı açıkça ortada. Yaklaşık 40 bin nüfuslu bir ilçeyi bile düzgün yönetemeyen, belediyeyi borç batağına sokan, çalışanların maaşını ödeyemeyen bir kişi, İzmir'i nasıl yönetecek? Bunun takdirini vatandaşlarımıza bırakıyorum" diye konuştu.



AK Parti olarak 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan genel seçimin ardından hiç ara vermeden yerel seçim hazırlıklarına başladıklarına dikkat çeken Şengül, "CHP içindeki bitmek bilmeyen kavgalar ya da CHP'nin kimi aday olarak göstereceği, bizim hiçbir zaman gündemimizde olmadı. Seçim stratejimizi CHP'ye göre değil, İzmir'in ihtiyaçları doğrultusunda belirledik. Onlar daha adayını yeni belirlerken, biz ise İzmir'i tüm sıkıntılarından kurtaracak projelerimizi çoktan hazırladık. Kısa süre içerisinde kamuoyuna açıklayacağız. Belediyeciliği sadece kaldırım yapmak ve çöp toplamak olarak gören CHP zihniyeti, zaten İzmir'e yeterince zarar verdi. İzmir'in zamanını çaldı. CHP kimi aday gösterirse göstersin, zihniyetleri değişmediği için ne Büyükşehir ne de ilçelerde verebilecekleri hiçbir katkıları yoktur" şeklinde konuştu.



'ZEYBEKCİ, DENİZLİ'NİN TÜM SORUNLARINI ÇÖZDÜ, SOYER NE YAPTI?'



Aydın Şengül, sözlerine şöyle devam etti:



"Kimin İzmir'e daha fazla katkı sağlayacağını görmek istiyorsak, geçmiş dönemde belediye başkanlığı yaptıkları yerlerin durumuna bakmak gerekir. Sayın Zeybekci, sorunlarla boğuşan Denizli'nin tüm sıkıntılarını kısa sürede giderdi. Denizli'yi bambaşka bir şehir haline getirdi. Tunç Soyer, Seferihisar'da ne yaptı? 'Sakin şehir' dediği Seferihisar, onun döneminde yerinde sayarken, bir de belediye borç batağına girdi. Çalışanların maaşı bile ödenemez hale geldi. 40 bin nüfuslu bir ilçeyi bile yönetemeyen belediye başkanının, İzmir'i nasıl yöneteceğinin takdirini vatandaşlarımıza bırakıyorum."



'İZMİR HALKI DA BİZİMLE AYNI DÜŞÜNCEDE'



Uzun süredir İzmir'i gezerek, vatandaşların taleplerini dinlediklerini söyleyen Şengül, "Hayatında CHP'den başka bir partiye oy vermeyenler bile artık aldatıldıklarının farkında. İzmir'in beceriksiz yöneticiler nedeniyle sürekli geri gittiğini görüyorlar. 'Bizi bunlardan kurtarın' diye feryat ediyorlar. Büyükşehir'den de CHP'li ilçe belediyelerinden de memnuniyet yok. İzmir'in sorunlarını ivedilikle çözecek, bu işi bilen birine ihtiyacı var. Bu kişi de Sayın Nihat Zeybekci. İzmir halkının da bizimle aynı düşüncede olduğunu görüyoruz. Yıllardır hizmet görmemekten bıkan İzmir'in, Sayın Zeybekci'yi göreve getireceğinden şüphemiz yok. 31 Mart, İzmir'in beyaz bir sayfa açarak, hızla yükselişe geçtiği günlerin başlangıcı olacak" dedi.



- İzmir

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