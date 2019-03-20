Son Dakika Haberleri: AK Parti İl Başkanı Şenocak, Oy Kullanmak İstemeyen Genci İkna Etti

AK Parti İl Başkanı Şenocak, Oy Kullanmak İstemeyen Genci İkna Etti

1 saat önce

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, yerel seçim çalışmalarına Eyüpsultan'da devam etti.

AK Parti İl Başkanı Şenocak, Oy Kullanmak İstemeyen Genci İkna Etti, System.String[]
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, yerel seçim çalışmalarına Eyüpsultan'da devam etti. Esnaf ve ev ziyaretleri sırasında girdiği berberde kararsız bir gençle sohbet eden Başkan Şenocak, yerel seçimde oy kullanmak istemeyen genci AK Parti'ye oy vermesi konusunda ikna etti.

31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında çalışmalarına Eyüpsultan'da devam eden AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi, sonrasında esnaf ve ev ziyaretlerinde bulunarak vatandaşların sorunlarını diledi. Partiye üye kazandırma çalışmasına da aralıksız devam eden Şenocak, yerel seçimlerde oy kullanmak istemeyen bir gençle sohbet ederek, AK Parti'ye oy vermesi konusunda ikna etti.

"VATANDAŞ OLARAK İRADENİ ORTAYA KOYACAKSIN"

Oy kullanmak istemeyen gençle uzun uzun sohbet eden Başkan Şenocak, "Bir vatandaş olarak oyunu kullanman lazım. Bu ülkenin geleceğiyle alakalı bir birey olarak, bir vatandaş olarak iradeni ortaya koyacaksın. Bu ülkenin yarınını biz inşa edeceğiz. Biz eğer olumlu gördüğümüze evet, olumsuz gördüğümüze hayır diyebilirsek o zaman bu iş kıymetlenir. Sen, ben, hiç birimiz oy kullanmayalım; bu sürecin kararını kim verecek o zaman? Bu işin geleceğine kim karar verecek? 'Ben oy kullanmayayım da kim ne hali varsa görsün' deme lüksüne sahip değiliz. Elimizi taşın altına koymamız lazım. Sen gençsin, öncelikle senin oy kullanman lazım. Sen şu anda ülkenin geleceği ile alakalı olarak Tayyip Erdoğan'ın bu süreci iyi yönettiğine inanıyor musun?" dedi. Gencin olumlu cevabı üzerine Başkan Şenocak sohbet sonunda kararsız gençten AK Parti'ye oy vermesi konusunda söz aldı.

AK PARTİ ÜYE GİRİŞ BEYANNAMESİNİ İMZALATTI

AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Adem Koçyiğit ve sandık görevlileriyle birlikte seçim çalışmaları kapsamında ev ve esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Şenocak, vatandaşların sorunlarını dinledi. Vatandaşlarla uzun uzun sohbet eden Başkan Şenocak, partiye üye kazandırma çalışması kapsamında AK Parti Üye Giriş Beyannamesi'ni kendisi doldurarak imzalattı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:51 Kaynak: DHA

Bayram Şenocak, İstanbul, AK Parti, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seçime 11 Gün Kala Çarpıcı İstanbul ve Ankara Anketi Geldi Bülent Arınç, Erdoğan'a Yaptığı Teklifi Açıkladı: Gül'e, Davutoğlu'na, Babacan'a veya Bana Görev Verin Dedim Evliliği Boyunca Eşinin Zoruyla İlkel Yaşam Sürdüren Kadın Boşanma Davası Açtı 5,5 Büyüklüğündeki Deprem, İzmir'deki AK Parti İl Başkanlığında Saniye Saniye Kameralara Yansıdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 11:10:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti İl Başkanı Şenocak, Oy Kullanmak İstemeyen Genci İkna Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]