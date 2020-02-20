AK Parti İl Başkanı Sezen gezi parkı davasında verilen beraat kararına tepki gösterdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti İl Başkanı Sezen gezi parkı davasında verilen beraat kararına tepki gösterdi - Son Dakika

AK Parti İl Başkanı Sezen gezi parkı davasında verilen beraat kararına tepki gösterdi

10 dakika önce

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen, gezi parkı davasında verilen beraat kararına tepki göstererek, "Bu karar vicdanlara sığmamıştır.

AK Parti İl Başkanı Sezen gezi parkı davasında verilen beraat kararına tepki gösterdi, System.String[]

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen, gezi parkı davasında verilen beraat kararına tepki göstererek, "Bu karar vicdanlara sığmamıştır." dedi.

Kentte bir kafede düzenlenen basın toplantısında konuşan AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen, Gezi Parkı olayları dolayısıyla süren davada bazı isimlere beraat verilmesinin Türkiye'de herkesin tepkisini çektiğini söyledi.

"Bu karar vicdanlara sığmamıştır" diyen Sezen, şöyle konuştu:

"Ülkeyi kaosa sürüklemeyi ve iktidarı devirmeyi hedefleyen bu ihanet, cezasız bırakılırsa yeni gezilerin önünün açılacağı aşikardır. Bu karar, hainleri azdırır, yarın için emsal oluşturur. O zaman asiler 'zaten biz haklıydık' diyerek sokaklara yeniden dökülüp ülkeyi yakıp yıkmak istemelerinin önünü açar. Ancak bu karar teknik olarak da kesin bir karar değildir. Bu arada tüm sanıkların beraatı söz konusu değildir. İddianame düzenlenip yargılanan sanıklar beraat etmiştir. Hukuken aranan ifadesi alınamayan soruşturması süren sanıklar var. Bu olayla ilgili tamamen beraat kararı verilmiş algısı yanlıştır."

Türkiye'de yeni bir askeri darbe girişimi olabileceği yönündeki iddialara ilişkin de Sezen, "Eğer ikinci bir darbe girişimi olursa sadece partili değil tüm vatansever milletimiz bu hainlere gerekli dersi verecektir. Kaldı ki bu aziz millet 15 Temmuz darbe girişiminde tek yürek oldu. Deprem yaşadık yine tek yürek oldu. Acımız oldu yine tek yürek olduk. Sevincimiz oldu tek yürek olduk. Allah'a şükür sağlam bir mayamız var. O kadar uğraştılar bir türlü bozamadılar."

Toplantıya, Sezen'in yanı sıra partisinin il teşkilatı üyeleri katıldı.

AK Parti, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:46 Kaynak: AA
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