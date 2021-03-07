AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli: Havanda su döven bir yerel idare var - Son Dakika

AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli: Havanda su döven bir yerel idare var

07.03.2021 19:33
AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli: Havanda su döven bir yerel idare var, System.String[]

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Büyükşehir Belediyesi hizmetlerini eleştirdi, "Altı, üstü kan ağlayan, sorunları dağ gibi birikmiş bir İzmir var. Havanda su döven bir yerel idare var. İçine düştüğü durumu ve günü kurtarmaya çalışan bir yerel hizmet anlayışı var.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Büyükşehir Belediyesi hizmetlerini eleştirdi, "Altı, üstü kan ağlayan, sorunları dağ gibi birikmiş bir İzmir var. Havanda su döven bir yerel idare var. İçine düştüğü durumu ve günü kurtarmaya çalışan bir yerel hizmet anlayışı var. Biz, sözünü tutanlardanız. Sözlerimizi İzmir'in her hanesine taşıyacağız. Gerçek hizmetin ne olduğunu anlatacağız" diye konuştu.

İzmir AK Parti'de 22 Şubat'te gerçekleştirilen kongrede yeniden il başkanı seçilen Ali Sürekli, ilçe başkanlarıyla çevrim içi toplantıda bir araya geldi. Toplantıda ilçe başkanlarını dinleyen Sürekli çalışmalara ara vermeden devam edeceklerini belirtti. Toplantıda konuşan Sürekli, "İzmir Büyükşehir Belediyesinin ve CHP'li ilçe belediyelerinin kurusıkı nitelikte açıklamalarla içinde bulundukları acziyetten kurtulma telaşına düştüklerini görüyoruz. Büyükşehir Belediyesinin içine düştüğü borç batağından hiç söz etmiyorlar. Alt yapı sorunları sorusunu askıda bırakıyor, işçilerine verdikleri zammı hatırlayamıyor ama çektikleri halayı hatırlıyorlar. 'Bütçe konusunda çok titiziz' diyerek, belediye ve şirketlerinin borç açmazını örtbas etmeye çalışıyorlar. Kadrolarındaki yetenek ve eksiklikler ortada, yapılamayan işlerden belli. İzmir'in canı yanıyor. Ama onlar, asıl sorunları askıda bırakıyor, halının altına süpürüyorlar. Genel siyasete o kadar eğilimliler ki, yerel hizmet sorumluluklarını ve dolayısıyla İzmir'i unutuyorlar" dedi.

'BİZE DÜŞEN, GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMAK'İzmir için gelecek hedeflerinden söz eden Kerem Ali Sürekli, şunları söyledi:

"Hükümet tek bir metro yapmadı, biz yaptık diyorlar. 3 yıl diye yola çıkarak 10 yılda bitirdikleri krizlerle dolu metroyla, halen başlayamadıkları Buca metrosu ile övünebilmeleri ilginç. Ulaştırma Bakanlığı'nın desteği ve ortaklığı ile İZBAN gibi, İzmir ulaşımına soluk aldıran bir yatırımı da görmezden gelemezler. Sayın Soyer, tarımla ve ülke ekonomisi ile ilgili de epey ahkam kesiyor. Ama iş, İzmir'in kaynaklarını nasıl kullandıklarına, İzmir halkının parasıyla oluşan bütçeye geldi mi susuyor. Çizdikleri tablo gerçeklikten çok uzak. Hayal dünyasında yaşamakla, hayal kurmak başka şeyler. İzmir AK Belediyecilikle buluştuğunda, bunun ayrımına fazlasıyla varacak. İzmir halkı da bunu görmeye başladı. Bize düşen, gece gündüz çalışmak, İzmir için İzmirlilerle birlikte hayal kurmak. Kimileri 2023-24 hedeflerimize hayal diyor. Bilmiyorlar ki, gerçeği olmayanın hayali olmaz. Bakanlıklarımızın bir ayağı İzmir'de, merkezi idarenin şehrimize hizmetleri sürüyor. Biz de yerelde kalkınan bir İzmir'in AK Parti Belediyeleri ile mümkün olduğunu göstermeliyiz. Master planlarımız hazır olsun. Çünkü, yine dolu dolu bir saha çalışması yürüteceğiz. Hepinize sonsuz güveniyorum."


AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli: Havanda su döven bir yerel idare var
AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli: Havanda su döven bir yerel idare var

Cumhuriyet Halk Partisi, Kerem Ali Sürekli, AK Parti, İzmir, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli: Havanda su döven bir yerel idare var - Son Dakika


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