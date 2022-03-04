AK Parti İl Başkanı Sürekli, esnaf odalarını ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, kentteki bazı esnaf odalarının yöneticilerini ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sürekli, kongreler sonrası göreve gelen İzmir Berberler Odası Başkanı Şükrü Bilgin ile Şekerciler ve Pastacılar Odası Başkanı İhsan Esen'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sürekli, oda ziyaretlerinde esnafın ilgisi ve güveniyle karşılanmaktan mutlu olduklarını vurguladı.

Esnafın toplumun ve ekonominin atardamarı olduğunu kaydeden Sürekli, "Esnaf aynı zamanda yaşananların ve alınan tedbirlerin ilk yankı bulduğu kesimlerdir. Beklenti ve görüşleri bizim için kıymetli. Oda başkanlarımızın özellikle belediyelerin iş yeri ruhsat bedelleri ve evrak yükü ile ilgili fahiş ve dengesiz uygulamalarına ilişkin sıkıntılar dile getirildi. Bu sorunun takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

Rusya- Ukrayna arasındaki savaşın tedirginlik yarattığının farkında olduklarını aktaran Sürekli, salgının tüm dünyayı olumsuz etkilediği son 2 yılda ekonomik açıdan güçlü bir duruş ve gelişme kaydettiklerini belirtti.

Fiyat istikrarını olumsuz etkileyen döviz dalgalanmalarına müdahalenin vatandaşlarda ve piyasalarda olumlu etki yarattığını bildiren Sürekli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Enflasyon ile mücadele adımlarımızın yansımalarını izlemek ve denetlemek üzere Enflasyonla Mücadele Timi oluşturuldu. Enflasyonu kısa sürede düşürmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ayrıca Bakanlığımızın altyapısını tamamlamak üzere olduğu birlikten berekete uygulaması ile kuralsız fiyat değişikliğine karşı üreticiden tüketiciye tüm kesimlerin iş birliği ile dijital bir platform hayata geçirilecek."

Ekonomik tedbirlerin, "Kazanan Türkiye" şiarıyla tüm bileşenleri kapsayarak alındığına dikkati çeken Sürekli, AK Parti olarak devamlı alanda olduklarını ve esnafın sorunlarını dinleyerek ilgili kurumlara ilettiklerini belirtti.