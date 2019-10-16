Son Dakika Haberleri: AK Parti İl Başkanı Tever, basın mensuplarıyla buluştu
Son Dakika Güncel AK Parti İl Başkanı Tever, basın mensuplarıyla buluştu

AK Parti İl Başkanı Tever, basın mensuplarıyla buluştu

28 dakika önce

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın ülkenin güvenliğini sağlamak adına bir tercih değil zorunluluk olduğunu bildiklerini kaydetti.

AK Parti İl Başkanı Tever, basın mensuplarıyla buluştu, System.String[]

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın ülkenin güvenliğini sağlamak adına bir tercih değil zorunluluk olduğunu bildiklerini kaydetti.

Adapazarı ilçesindeki bir restoranda basın mensuplarıyla bir araya gelen Tever, Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı ülke olarak birliktelik içerisinde olduklarını söyledi.

Bu birliğin her zaman daim olması dileğinde bulunan Tever, "Mehmetçiğimize de muzafferiyetler diliyorum. Harekatın ülkemizin güvenliğini sağlamak adına bir tercih değil zorunluluk olduğunu biliyoruz. İnşallah bu harekattan da başarıyla çıkacağımızdan en ufak bir endişemiz yoktur. Hepimizin aynı duygu ve düşüncede olduğunu bilerek Barış Pınarı Harekatı'nı hep birlikte desteklemiş olduğumuzun da bilgisini verelim." diye konuştu.

Tever, önümüzdeki yılın kongre süreçleriyle geçeceğini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Delege süreciyle kongre süreçlerini başlatmış olduk. Şu anda herhangi bir sıkıntımız yok teşkilatlarda. Kasım ayının sonuna kadar delege kısmını tamamlamış oluyoruz. Ocak ayının başı itibarıyla da ilçe kongrelerimize başlıyoruz. İlçe kongrelerimizi de nisan ayının sonuna kadar sonlandırmış olacağız. Haziran ayının başında il kongrelerine başlayıp Allah'ın izniyle kasımın sonuna kadar da il kongrelerinin süreçlerini tamamlamış olacağız. Sonra da Genel Merkez Kongremizi gerçekleştireceğiz. Teşkilatlarımızla gayet uyumlu bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kongre süreçlerinde de herhangi bir aksaklığa mahal vermeden sürecin tamamlanacağından en ufak bir endişemiz yok."

Tever, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Barış Pınarı Harekatı, AK Parti, Türkiye, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'ın tehditleri Türk insanına soruldu! İşte anketten çıkan sonuç
Rusya'dan kritik Suriye açıklaması: Türkiye ve Suriye'ye sınırda işbirliği için destek vereceğiz AK Parti Grup Toplantısı'nda Hulusi Akar'a tezahürat Erdoğan'dan AK Partili vekillere uyarı: Arka bahçelerden toplayıp getirmeyelim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 12:41:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti İl Başkanı Tever, basın mensuplarıyla buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]