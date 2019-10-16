AK Parti İl Başkanı Tever, basın mensuplarıyla buluştu

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın ülkenin güvenliğini sağlamak adına bir tercih değil zorunluluk olduğunu bildiklerini kaydetti.

Adapazarı ilçesindeki bir restoranda basın mensuplarıyla bir araya gelen Tever, Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı ülke olarak birliktelik içerisinde olduklarını söyledi.

Bu birliğin her zaman daim olması dileğinde bulunan Tever, "Mehmetçiğimize de muzafferiyetler diliyorum. Harekatın ülkemizin güvenliğini sağlamak adına bir tercih değil zorunluluk olduğunu biliyoruz. İnşallah bu harekattan da başarıyla çıkacağımızdan en ufak bir endişemiz yoktur. Hepimizin aynı duygu ve düşüncede olduğunu bilerek Barış Pınarı Harekatı'nı hep birlikte desteklemiş olduğumuzun da bilgisini verelim." diye konuştu.

Tever, önümüzdeki yılın kongre süreçleriyle geçeceğini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Delege süreciyle kongre süreçlerini başlatmış olduk. Şu anda herhangi bir sıkıntımız yok teşkilatlarda. Kasım ayının sonuna kadar delege kısmını tamamlamış oluyoruz. Ocak ayının başı itibarıyla da ilçe kongrelerimize başlıyoruz. İlçe kongrelerimizi de nisan ayının sonuna kadar sonlandırmış olacağız. Haziran ayının başında il kongrelerine başlayıp Allah'ın izniyle kasımın sonuna kadar da il kongrelerinin süreçlerini tamamlamış olacağız. Sonra da Genel Merkez Kongremizi gerçekleştireceğiz. Teşkilatlarımızla gayet uyumlu bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kongre süreçlerinde de herhangi bir aksaklığa mahal vermeden sürecin tamamlanacağından en ufak bir endişemiz yok."

Tever, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.